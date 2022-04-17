20歲女兵戀上已婚班長！高調放閃「我的小靠山」　慘痛代價曝光

▲班長新婚不到1年，竟偷吃20歲女兵喊離婚。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫Pexels）

記者黃資真／新竹報導

陸軍某裝甲旅班長偷吃小10歲的20歲陳姓女兵，女方甚至在IG上高調分享小倆口出外遊玩的親密照，班長更無預警要求離婚，妻子私下探同事口風，才得知兩人因婚外情有違軍紀，各記兩大過汰除。人妻請求賠償80萬元精神撫慰金，新竹地院最終判賠女兵需賠償30萬。

判決指出，班長與人妻於2020年5月18日奉子成婚，男方卻不到1年就提議離婚，更藉口日後因任務需留守軍中，實際上卻是在4月15日至19日與同隊的20歲陳姓女兵出遊，女兵更高調在IG上發出多張放閃照，寫下「真的小累，我的小靠山，好久沒有愛一個人愛的這麼的辛苦，但為了未來，我會在（再）努力」等語。

人妻發覺老公疑似在外偷吃，曾以LINE向女兵要求不得介入婚姻，女兵強調照片中是自己的男朋友，只是長得有點像，又回覆「不好意思，我以後會注意，不會再吵你老公了」，卻又於同年4月24日帶班長回基隆老家，且再度共遊宜蘭。人妻因此向陳女求償80萬元精神撫慰金。

陳女矢口否認兩人為情侶，純粹工作上相處，先前不曉得班長是已婚狀態，得知班長有結婚生子後，就曾傳訊希望雙方不要再連絡。

法院調閱兩人違反國軍風紀調查結果，班長與女兵皆否認交往，從牽手、接吻及過夜同宿等相關行為，顯然已有違朋友之定義，不當男女關係情事經查屬實，依規定各核予大過兩次並不適服現役汰除。

且兩人簽訂離婚協議書時，人妻向班長表示害怕其與女兵之性行為而感染愛滋病，「潛伏期有三個月，你不回答我，我就再等三個月驗完沒事才能離婚。」班長立刻回應「不用擔心（愛滋病）啦，就有（帶套）咩，就那次而已啊」，可見其離婚之急切，坦承與陳女曾發生1次性行為。

新竹地院認定兩人已逾越普通朋友應有之正常社交程度，判陳女須賠給人妻30萬。