　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

20歲女兵戀上已婚班長！高調放閃「我的小靠山」　慘痛代價曝光

我們想讓你知道…新婚不到1年就喊分！班長偷吃20歲女兵被逮　

▲小三,外遇,偷吃,妹子,正妹,性侵（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲班長新婚不到1年，竟偷吃20歲女兵喊離婚。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫Pexels）

記者黃資真／新竹報導

陸軍某裝甲旅班長偷吃小10歲的20歲陳姓女兵，女方甚至在IG上高調分享小倆口出外遊玩的親密照，班長更無預警要求離婚，妻子私下探同事口風，才得知兩人因婚外情有違軍紀，各記兩大過汰除。人妻請求賠償80萬元精神撫慰金，新竹地院最終判賠女兵需賠償30萬。

判決指出，班長與人妻於2020年5月18日奉子成婚，男方卻不到1年就提議離婚，更藉口日後因任務需留守軍中，實際上卻是在4月15日至19日與同隊的20歲陳姓女兵出遊，女兵更高調在IG上發出多張放閃照，寫下「真的小累，我的小靠山，好久沒有愛一個人愛的這麼的辛苦，但為了未來，我會在（再）努力」等語。

人妻發覺老公疑似在外偷吃，曾以LINE向女兵要求不得介入婚姻，女兵強調照片中是自己的男朋友，只是長得有點像，又回覆「不好意思，我以後會注意，不會再吵你老公了」，卻又於同年4月24日帶班長回基隆老家，且再度共遊宜蘭。人妻因此向陳女求償80萬元精神撫慰金。

陳女矢口否認兩人為情侶，純粹工作上相處，先前不曉得班長是已婚狀態，得知班長有結婚生子後，就曾傳訊希望雙方不要再連絡。

法院調閱兩人違反國軍風紀調查結果，班長與女兵皆否認交往，從牽手、接吻及過夜同宿等相關行為，顯然已有違朋友之定義，不當男女關係情事經查屬實，依規定各核予大過兩次並不適服現役汰除。

且兩人簽訂離婚協議書時，人妻向班長表示害怕其與女兵之性行為而感染愛滋病，「潛伏期有三個月，你不回答我，我就再等三個月驗完沒事才能離婚。」班長立刻回應「不用擔心（愛滋病）啦，就有（帶套）咩，就那次而已啊」，可見其離婚之急切，坦承與陳女曾發生1次性行為。

新竹地院認定兩人已逾越普通朋友應有之正常社交程度，判陳女須賠給人妻30萬。

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
快訊／2女大生吃海底撈、夜唱確診！　Ct值曝
快訊／桃園+180足跡曝！家樂福、黃昏市場、電競旅館
大甲媽爆乳禮生「胸前大片駭人紅斑」！慘照曝光
快訊／宜蘭公布55處足跡　開元市場、健身房、KTV
快訊／與確診者開會1小時　柯文哲、黃珊珊PCR出爐！
快訊／18歲男「確診趴趴走」還發IG　遭罰150萬元！
快訊／接觸確診者恐被隔離！　柯文哲回應了
男歌手爆確診「無罩錄」《綜藝大集合》！　民視回應了
2歲童重症昏迷　父怒揭1922、新北衛生局「踢皮球過程」
快訊／聽阿妹演唱會染疫！　彰化星巴克、小吃店列足跡
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雲林麥寮喜宴疫情擴大　警友辦事處為台西分局全面投保防疫險

快訊／真理大學生走進射箭場…驚見「雙腳懸空」男屍

中和6旬嬤超商結帳…因「一理由」遭後方排隊壯漢狠踹！

20歲女兵戀上已婚班長！高調放閃「我的小靠山」　慘痛代價曝光

雙門跑車冒煙！路跑男機警拉出女駕駛...事後PO文：今天是復活節　

清境農場溪谷驚現全裸男屍　山搜隊費1.5小時運出...身分待查

高雄大姐頭撂7人球棒隊開打！鎮暴槍轟3發...1人胸口中彈瘀青　

快訊／瑞芳警逮通緝犯「快篩陽」　救護車送醫PCR

賞花費3600元...BMW違停合歡山黃網線連吃4罰單　網友喊療癒

高雄燈號參考用？賓士男左轉撞機車　18歲騎士一度命危

水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃

國道「不明尖銳物」噴滿車道　長髮哥手工排除後車舉手比讚

小S見到陳漢典「一心只想大便」趕他走XD　「穿睡褲PK九九乘法表」超崩潰

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

凹嗚～阿母終於回來了啦！2柴門口等媽媽哭得像虐狗

高雄女殯儀館「大賺死人財」　騙亡者家屬：他們歡喜甘願給

陳時中：藝人不該用侮辱言詞　阿Ben徐小可歉「我們愛台灣」

停車走前滑手機被收費員開單　怒嗆「根本搶錢」逼車擋去路

黑汪坐船頭下秒嚴重傾斜　狂進水媽笑歪：該減肥囉

只准妳摸我！紅貴賓伸毛掌　拉回麻麻手爭寵後「露齒笑」

雲林麥寮喜宴疫情擴大　警友辦事處為台西分局全面投保防疫險

快訊／真理大學生走進射箭場…驚見「雙腳懸空」男屍

中和6旬嬤超商結帳…因「一理由」遭後方排隊壯漢狠踹！

20歲女兵戀上已婚班長！高調放閃「我的小靠山」　慘痛代價曝光

雙門跑車冒煙！路跑男機警拉出女駕駛...事後PO文：今天是復活節　

清境農場溪谷驚現全裸男屍　山搜隊費1.5小時運出...身分待查

高雄大姐頭撂7人球棒隊開打！鎮暴槍轟3發...1人胸口中彈瘀青　

快訊／瑞芳警逮通緝犯「快篩陽」　救護車送醫PCR

賞花費3600元...BMW違停合歡山黃網線連吃4罰單　網友喊療癒

高雄燈號參考用？賓士男左轉撞機車　18歲騎士一度命危

唯一支持朱明宏　屏東縣長參選人周春米二度台南輔選

英海軍司令：烏軍擊沉莫斯科號「英軍訓練」是關鍵　恐改變俄戰略

雲林麥寮喜宴疫情擴大　警友辦事處為台西分局全面投保防疫險

全台足跡一次看！本土+1210例　14縣市「共67張活動史」曝光

不甩俄最後通牒！　馬力波官員：烏軍拒降持續戰鬥中

亞大女學生吃海底撈、夜唱7.5小時確診Ct值曝　市府急匡列19人

快訊／桃園+180足跡曝！家樂福、黃昏市場上榜　曾入住電競旅館

英國影迷票選《哈利波特》人氣榜出爐！　2非人類進榜…冠軍無懸念

宜蘭公布某進香團足跡　富美與金樽餐廳、兆品酒店、4間宮廟

外賣員送完餐不肯走！「借廁所」強闖正妹家　她慘遭捏手臂撞牆

辣媽被偷拍...曝拉絲襪真實樣貌 尷尬姿勢引萬人狂笑：太犧牲！

社會熱門新聞

清境農場溪谷驚現全裸男屍　身分待查

快訊／高雄火警！　大量濃煙竄天

高雄悍女撂球棒隊狂毆、鎮暴槍開轟　3人掛彩

即／台中晚間驚傳兇殺案　1人送醫不治

台男留美拒服役　繳9萬逃過坐牢

台女閃婚陸男　剛出院竟收到他偷吃影片

台中男1刀刺死鄰居：我殺人了！　疑一句話動殺機

高雄火警影片曝！　疑事發前有人在騎樓煮東西

即／台江國家公園雜草起火！疑民眾放炮惹禍

獨／「左營林志玲」哭了　關帝廟現形還她清白

夜店撿屍還「邊做邊錄音」　噁男竟辯求自保

身障員工控霸凌丟20年飯碗　監理站回應了

淫師偷拍猥褻女童下體存雲端　美巡邏驚見跨海通報

「爆乳版黃捷」林襄手機遺失　警速尋回遭網酸

更多熱門

相關新聞

年底入閣還是選新竹縣長？　林智堅曝下一步：由老天爺安排

年底入閣還是選新竹縣長？　林智堅曝下一步：由老天爺安排

年底九合一大選將至，新竹市長林智堅因屆8年任期，新竹市長人選動見觀瞻，林智堅去向也備受關注，先前更被點名轉戰桃園、新竹縣長，對此，林智堅17日在前總統陳水扁廣播節目受訪時表示，現在重點是做好市政、找到接棒人選，把眼前的事做好，「未來讓天公伯來安排。」

部隊疫情頻傳！新兵要求居家隔離　六軍團：以高標處理防疫

部隊疫情頻傳！新兵要求居家隔離　六軍團：以高標處理防疫

他看「新竹居隔早餐」氣炸：想讓人拉肚子？

他看「新竹居隔早餐」氣炸：想讓人拉肚子？

竹科只有塞車+廠房　工程師嘆「像工作機器」

竹科只有塞車+廠房　工程師嘆「像工作機器」

超狂人妻認了偷吃2小王　綠帽求償竟都吞敗

超狂人妻認了偷吃2小王　綠帽求償竟都吞敗

關鍵字：

新竹陸軍小三劈腿偷吃女兵人妻

讀者迴響

熱門新聞

快停止！洗衣機「1動作」一堆人做錯　網驚：長知識了

前黑澀會女星確診！發病4天陰轉陽崩潰

女兒出生不到半年！男星失聯離家1個月

清境農場溪谷驚現全裸男屍　身分待查

阿嬤跌倒骨折　孫「活體塞冰櫃」凍屍5個月

愛迪達突發0.8折券！他爆買1.3萬變1095元

快訊／本土連3天破千！今+1210　另增93例境外移入

她打第3劑喉嚨痛爆！醫見「詭異白點」： 有點傻眼

「人家共存我們躺平」他喊快升級！限制這活動開始

威力彩上看8億　「4生肖、4星座」財運旺

本土1210例「分布19縣市」！新北最多+410

快訊／高雄火警！　大量濃煙竄天

高雄悍女撂球棒隊狂毆、鎮暴槍開轟　3人掛彩

丈夫抱男嬰回家收養！人妻驗DNA崩潰離婚

郝劭文老婆被爆二婚…已有7歲女兒！

更多

最夯影音

更多
水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃

水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃
國道「不明尖銳物」噴滿車道　長髮哥手工排除後車舉手比讚

國道「不明尖銳物」噴滿車道　長髮哥手工排除後車舉手比讚

小S見到陳漢典「一心只想大便」趕他走XD　「穿睡褲PK九九乘法表」超崩潰

小S見到陳漢典「一心只想大便」趕他走XD　「穿睡褲PK九九乘法表」超崩潰

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

凹嗚～阿母終於回來了啦！2柴門口等媽媽哭得像虐狗

凹嗚～阿母終於回來了啦！2柴門口等媽媽哭得像虐狗

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面