不忍孤鳥王宣貿獨自參戰　雙律師最後關頭替「安全帽」站台

▲立委蔡易餘及高雄市過初選的「新營女兒」湯詠瑜，2大律師幫王宣貿站台，拉抬最後的聲勢，希望順利通過初選。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民進黨高雄市議員初選上週剛結束，戰火持續在台南本週開戰，第一選區民調將在20日晚上6時展開，綽號「安全帽」的參選人王宣貿，特別邀請2位律師，一位是王宣貿的老闆蔡易餘，另一是才剛熱騰勝通過高雄市初選的「新營女兒」湯詠瑜，幫王宣貿拉抬最後的聲勢。

王宣貿說，這一次也非常感謝才剛在高雄市議員初選獲得提名資格的湯詠瑜參選人，特別披上律師袍北上聲援，湯詠瑜是「人權律師」湯金全的愛女，湯金全的老家在新營區五興里，自己的80多歲的阿嬤是湯金全律師的舊識，這二代的緣分讓大家串連在一起，內心充滿感恩。

湯詠瑜表示，她自己也是以新人之姿首次參選，心裡很清楚新人的辛苦，聽聞王宣貿願意返鄉參選，在沒有任何背景，只有想為鄉爭取建設的決心，一個這麼優秀的年輕人打拼到現在，讓她十分感動，由於父親從小在新營長大，這邊有很多父親的故友，這次出來站台也是希望過去支持過父親的在地鄉親，能夠支持王宣貿。

蔡易餘委員表示，王宣貿跟著自己當助理已經7年，是個個性認真但也帶有南部人的古意個性，這次初選過程雖然有面臨被冒名製作文宣的荒唐事件，但他仍然選舉以正大光明的態度來完成自己人生第一次參與選戰，身為老闆的他，發現繼上次騎水車送行最後的溫柔似乎不夠力了，只好加碼推出續集，特別準備12年沒穿過不知道還穿得下的律師袍，和學姐台美雙律師湯詠瑜，兩條魚以律師的身分再次幫王宣貿強力背書，希望他可以獲得市民的肯定，順利通過初選！

王宣貿表示，非常感謝前老闆蔡易餘立委一路的陪伴相挺，這次參選十分艱困，尤其民調時間將至，日前就有不明人士冒用他的名義製作不實廣告，並打電話給支持者散播不實言論，直到現在還是不知道主事者是誰，更不明白其居心，由於自己沒有派系支援，也沒有背景，雖然吃了悶虧，但還是每天勤奮不懈繼續站路口，希望能用行動力感動選民。