　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義縣長翁章梁二度陪掃街　王宣貿：絕不讓大新營遭邊緣化

▲嘉義縣長翁章梁二度來台南幫綽號「安全帽」的市議員參選人王宣貿站台，翁章梁說王宣貿是一位有能力會做事，相當誠懇認真的年輕人，要這樣當選，才能讓大新營不被邊緣化，繁榮昌盛下去。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉義縣長翁章梁二度來台南幫綽號「安全帽」的市議員參選人王宣貿站台，翁章梁說王宣貿是一位有能力會做事，相當誠懇認真的年輕人，要這樣當選，才能讓大新營不被邊緣化，繁榮昌盛下去。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民進黨市議員初選民調最後關頭，嘉義縣長翁章梁16日二度來台南市新營區，幫綽號「安全帽」的市議員參選人王宣貿站台，翁章梁說他會二度前來站台，就是看到王宣貿是一位有能力、會做事且相當誠懇認真的年輕人，要這樣的年輕人當選，才能讓原本是縣治所在地的大新營不被邊緣化，繁榮昌盛下去。

▲嘉義縣長翁章梁二度來台南幫綽號「安全帽」的市議員參選人王宣貿站台，翁章梁說王宣貿是一位有能力會做事，相當誠懇認真的年輕人，要這樣當選，才能讓大新營不被邊緣化，繁榮昌盛下去。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今天剛好碰上周六，因離民調只剩不到2天，大新營地區有不少參選人，紛紛站上宣傳車掃街催票，讓新營區顯得十分熱鬧，翁章梁為了幫王宣貿催票，他親自拿起麥克一路向路人喊話，他說：「王宣貿是阿嬤帶大的小孩」、「他會做事且肯吃苦，一定是很好的議員人選」，不少路人聽到翁章梁親自拿麥克風誠心喊話，，也受到感動，不斷向王宣貿的的宣傳車揮手致意。

▲嘉義縣長翁章梁二度來台南幫綽號「安全帽」的市議員參選人王宣貿站台，翁章梁說王宣貿是一位有能力會做事，相當誠懇認真的年輕人，要這樣當選，才能讓大新營不被邊緣化，繁榮昌盛下去。（圖／記者林悅翻攝，下同）

參選人王宣貿和嘉義縣長翁章梁，今天下午不僅在新營區掃街，隨後又跨過急水溪前往柳營區掃街，2人隨後再與立委蔡易餘、柳營農會總幹事陳右欣會合，一同赴柳營代天院參拜。

▲嘉義縣長翁章梁二度來台南幫綽號「安全帽」的市議員參選人王宣貿站台，翁章梁說王宣貿是一位有能力會做事，相當誠懇認真的年輕人，要這樣當選，才能讓大新營不被邊緣化，繁榮昌盛下去。（圖／記者林悅翻攝，下同）

距初選民調展開，只剩不到幾天，接下來台南市的民調日期，將以抽籤方式決定民調的日期，王宣貿說，很感謝執政績效，名列前茅的嘉義縣長翁章梁來幫忙站台，且一個禮拜接連站台2次，讓他很感動，未來他也將學習翁章梁打拼精神，來推動大新營地區的建設，讓大新營地區不要被邊緣化。

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

►什麼？穿襪子也能減壓

ET快訊
他看「新竹居隔早餐」氣炸：想讓人拉肚子？網見菜色一面倒狂轟
張惠妹演唱會最終場爆哭　泣不成聲：不後悔回來小巨蛋
皮膚科醫師教「正確洗頭方式」　7大清潔護理觀念揭曉
快訊／瑞芳分局2線3星警官染疫　同樓層3警快篩陽性
新北首推「居家照護」　關懷箱內容物揭曉
女騎士遭大貨車輾斃　離奇奪命車禍原因曝
網紅一家確診「小孩學校家長都不知」！遭轟延遲通報回應了
接駕大甲媽「最正4嬌點」！高挑爆乳舞魅孃超吸睛
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／新北警再傳確診！瑞芳分局2線3星警官染疫　同樓層3警陽性

嘉義縣長翁章梁二度陪掃街　王宣貿：絕不讓大新營遭邊緣化

接駕大甲媽「最正4嬌點」！高挑爆乳舞魅孃　讓人看了好害羞

苗縣消防局長異動！原局長徐新淵退職代理通霄鎮長　副局長匡夢麟陞任

彩繪稻田做公益！扶輪認購稻米回饋地方　盼帶動苑裡地區經濟

大甲媽繞境！連千毅與鳳梨叔鼠同台接駕　還辦粉絲簽名會

快訊／傳員工參加羅東進香團確診　中火澄清：外包商員工

桃園庇護工場結合商圈行銷母親節商品　支持身障朋友就業

人間天使相遇　桃園市創新創業協會響應總會50週年慶志工日傳愛

台東縣府首受邀參加宜蘭綠色博覽會　推出「台東週」主題活動

徐小可爆哭道歉陳時中：一起加油　阿Ben護妻「為什麼不能說實話」

群星唱《黃昏的故鄉》送「寶島歌王」文夏　陳昇「這個社會欠你太多了」哽咽告別

咖啡買太久！尪車內耍狠偷罵　見妻上車狂巴結秒遭女兒出賣

陳時中：藝人不該用侮辱言詞　阿Ben徐小可歉「我們愛台灣」

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

IVE員瑛秀107cm逆天長腿「還得P短」　雙手捧草莓吃..她喊：這是犯規！

汪東城「我比較狂野」突唱《終極一班》　曾莞婷脫衣秀辣腰：腹肌不用練

許瑋甯罕見放閃邱澤「會一直這麼甜蜜！」　讚他是「好先生」：我們是要走到很久的！

男子騎腳踏車進停車場　從包拿車牌感應超搞剛

聽說貓毛防水？奴才滴水實測　橘貓一臉鄙視：吃飽太閒嗎

快訊／新北警再傳確診！瑞芳分局2線3星警官染疫　同樓層3警陽性

嘉義縣長翁章梁二度陪掃街　王宣貿：絕不讓大新營遭邊緣化

接駕大甲媽「最正4嬌點」！高挑爆乳舞魅孃　讓人看了好害羞

苗縣消防局長異動！原局長徐新淵退職代理通霄鎮長　副局長匡夢麟陞任

彩繪稻田做公益！扶輪認購稻米回饋地方　盼帶動苑裡地區經濟

大甲媽繞境！連千毅與鳳梨叔鼠同台接駕　還辦粉絲簽名會

快訊／傳員工參加羅東進香團確診　中火澄清：外包商員工

桃園庇護工場結合商圈行銷母親節商品　支持身障朋友就業

人間天使相遇　桃園市創新創業協會響應總會50週年慶志工日傳愛

台東縣府首受邀參加宜蘭綠色博覽會　推出「台東週」主題活動

比女生還美！　男歌手套學生制服「反串綾波零」正到認不出來　

510名官兵失蹤了452人　還有2枚核彈頭伴隨「莫斯科號」沉沒

「喵喵殺手」德保拉來了！古林睿煬對抗大魔王

于煥亞神射捍衛主場勝　驚恐疫情影響季後賽

「防疫保單」等待期拉長了！　這3家5日後生效

丈夫抱男嬰回家收養！她見「長大愈來愈像」超困惑…驗DNA崩潰離婚

曾創台灣最佳！李宇翔放眼世青賽　拼2年內進世界排名前100

「蛋蛋比較脆弱」　張惠妹痛哭泣不成聲：我不後悔回來小巨蛋

他看「新竹居隔早餐」氣炸：想讓人拉肚子？網見菜色一面倒狂轟

「最美香香公主」是陳冠希舊愛！　消失14年成珠寶CEO…驚人近況曝

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

地方熱門新聞

接駕大甲媽　爆乳舞魅孃讓人好害羞

連千毅與鳳梨叔鼠同台為粉絲簽名

瑞芳2線3星警官染疫　同層3警陽性

台東確診暴增！　縣府增設快篩站

大甲媽平安順利！子時步出彰化城

傳員工參加羅東進香團確診　中火澄清

女子堅信不會被騙 警請她查餘額「少3萬元」當場傻眼

「專人代烤」動口不動手　連阿中部長都造訪

大甲媽遶境爆確診足跡　顏清標：媽祖攏會化解

男大生ATM解除會員險被騙 休假警與桃園警聯手阻詐

「輕症居家醫療照護」計畫　林右昌：待中央核定

白河警清山逮通緝犯

翁章梁二度陪王宣貿掃街

即／高雄某國中1學生確診　有外地旅遊史

更多熱門

相關新聞

莊瑞雄幫「安全帽」王宣貿掃街拜票

莊瑞雄幫「安全帽」王宣貿掃街拜票

台南市民進黨內下周展開黨內初選民調，因選情不斷升溫，屏東市立委莊瑞雄15日特地趕到台南市第一選區，幫綽號「安全帽」的市議員初選參選人王宣貿掃街拜票。

劉建國陪同蕭立妍掃街　期市議員獲提名

劉建國陪同蕭立妍掃街　期市議員獲提名

「白狼」到嘉義　300警力防搶轎

「白狼」到嘉義　300警力防搶轎

高嘉瑜、翁章梁幫王宣貿站台和掃街

高嘉瑜、翁章梁幫王宣貿站台和掃街

台南新營疑天然氣外洩搶修中

台南新營疑天然氣外洩搶修中

關鍵字：

嘉義縣長翁章梁掃街王宣貿新營

讀者迴響

熱門新聞

6歲兒玩手機「竟滑到媽媽性愛片」！全家當場傻眼

送蛋糕被告知客人過世了！外送員1舉動網暖哭

鳳梨「有其他床伴」辣女友首正面回應

即／台中晚間驚傳兇殺案　1人送醫不治

本土1199例分布19縣市　新北最多

25歲AV女優宣布「來台長住」！

北市輕症在家下週起跑　Omicron五症狀靠「家中這款藥」可治

婚前健檢老公是女性她絕望　7天後醫生來電：寫錯了

快訊／首見「未滿5歲幼童重症」！中重症再暴增10例

王思佳發聲挺病毒共存「4句話嗆爆1種人」！

「勸別離婚」親友超後悔　人妻遭家暴夫狂打頭5天後過世

徐小可被出征　醫：不需直播爆哭

4男輪姦孟加拉巨蜥！手機搜出人獸性愛片

美魔女歌手癌末「嘴只能張開一指」　曝治療過程：被判死刑

快訊／部花感染源快找到了　「這三科」患者全染疫

更多

最夯影音

更多
徐小可爆哭道歉陳時中：一起加油　阿Ben護妻「為什麼不能說實話」

徐小可爆哭道歉陳時中：一起加油　阿Ben護妻「為什麼不能說實話」
群星唱《黃昏的故鄉》送「寶島歌王」文夏　陳昇「這個社會欠你太多了」哽咽告別

群星唱《黃昏的故鄉》送「寶島歌王」文夏　陳昇「這個社會欠你太多了」哽咽告別

咖啡買太久！尪車內耍狠偷罵　見妻上車狂巴結秒遭女兒出賣

咖啡買太久！尪車內耍狠偷罵　見妻上車狂巴結秒遭女兒出賣

陳時中：藝人不該用侮辱言詞　阿Ben徐小可歉「我們愛台灣」

陳時中：藝人不該用侮辱言詞　阿Ben徐小可歉「我們愛台灣」

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面