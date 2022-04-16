嘉義縣長翁章梁二度陪掃街　王宣貿：絕不讓大新營遭邊緣化

▲嘉義縣長翁章梁二度來台南幫綽號「安全帽」的市議員參選人王宣貿站台，翁章梁說王宣貿是一位有能力會做事，相當誠懇認真的年輕人，要這樣當選，才能讓大新營不被邊緣化，繁榮昌盛下去。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民進黨市議員初選民調最後關頭，嘉義縣長翁章梁16日二度來台南市新營區，幫綽號「安全帽」的市議員參選人王宣貿站台，翁章梁說他會二度前來站台，就是看到王宣貿是一位有能力、會做事且相當誠懇認真的年輕人，要這樣的年輕人當選，才能讓原本是縣治所在地的大新營不被邊緣化，繁榮昌盛下去。

今天剛好碰上周六，因離民調只剩不到2天，大新營地區有不少參選人，紛紛站上宣傳車掃街催票，讓新營區顯得十分熱鬧，翁章梁為了幫王宣貿催票，他親自拿起麥克一路向路人喊話，他說：「王宣貿是阿嬤帶大的小孩」、「他會做事且肯吃苦，一定是很好的議員人選」，不少路人聽到翁章梁親自拿麥克風誠心喊話，，也受到感動，不斷向王宣貿的的宣傳車揮手致意。

參選人王宣貿和嘉義縣長翁章梁，今天下午不僅在新營區掃街，隨後又跨過急水溪前往柳營區掃街，2人隨後再與立委蔡易餘、柳營農會總幹事陳右欣會合，一同赴柳營代天院參拜。

距初選民調展開，只剩不到幾天，接下來台南市的民調日期，將以抽籤方式決定民調的日期，王宣貿說，很感謝執政績效，名列前茅的嘉義縣長翁章梁來幫忙站台，且一個禮拜接連站台2次，讓他很感動，未來他也將學習翁章梁打拼精神，來推動大新營地區的建設，讓大新營地區不要被邊緣化。