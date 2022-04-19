小五考卷「雙薪56k開銷怎分配？」　標準答案律師怒：強加價值觀

▲呂秋遠不解為何要將沒有標準答案的人生問題，用有標準答案的選擇題來考孩子。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者黃品臻／綜合報導

國小五年級的考卷，就要小孩煩惱買房、買車、生小孩等人生大事？律師呂秋遠今（19）日在臉書發文，貼出了2道國小五年級社會科考卷的題目，直言「如果我是家長，應該會去學校找老師討論答案」，認為題目很有問題。

第一個題目是「小東工作三年，月薪六萬，因為經常旅遊，沒有存款，請問他應該怎麼改變消費習慣？」呂秋遠對此不解，為何要改變，「到處旅遊很好啊！至少增廣見聞，況且，一年72萬的收入，扣除必要開銷，如果住在台北、新北、台中、高雄、竹北，生活費都不夠了，旅遊是能怎麼『經常』？」

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不只題目，答案也讓呂秋遠相當疑惑，他解釋道：

1.先買房。這有可能是錯的，除非房貸可以控制在20000元以下，但是不容易。要犧牲生活品質去買房，除非房價一直漲，拿小房換大房，以後加入炒房賣房的行列，否則光是利息與壓垮生活品質，就會很可怕。

2.房子先用租的（標準答案）。但是這也有可能是錯的，站在房價一直飆漲的立場上來看，三年前的房價，跟現在的差異有多少？

3.先買車。其實這個答案確實不理想，因為買車加上房租或房貸，可能沒辦法到處玩，更別說經常出國旅遊。但是，站在「我爽就好」的立場，買一台二手車好像也不會怎樣。

4.就算有喜歡的對象也不要結婚，可以省錢。這個答案太厲害了。但是結婚到底能不能節省開銷？會不會其實結婚以後，配偶債台高築，還得要幫他還債，或是配偶是全職家務勞動者，反而要負擔開銷？這也是不一定的。

針對此題，呂秋遠幽默表示，「我會選4，因為要買房還是租房，不好說，買車肯定不太好，但是單身狗肯定比較省。」

▲律師呂秋遠認為國小五年級的社會科考卷題目有問題。（圖／翻攝自Facebook／呂秋遠，下同）

此外，另一題題目寫道「小花收入3萬元，小陳收入2萬6千元，準備結婚，請問如何分配生活開銷？」呂秋遠對此直言，覺得孩子的答案非常正確，同時也針對4個答案分享看法。

1.先買房子。這應該是錯的，56,000元的收入要買房子，先想想頭期款比較實際。更別說貸款會壓死誰。

2.騎機車改為買汽車。這不好說，但原則上也是不太理想的，因為養車真的蠻貴的。兩個人的開銷加上買車，應該不夠，這件事得要好好考慮。

3.不生孩子，就可以節省開銷。這答案完全正確，孩子也是選這個，老師卻認為是錯的，不生小孩就可以省錢，這麼好的答案，到底哪裡有問題？

4.為了買房子或是養小孩，盡量節省開銷（標準答案）。可是，這答案根本是錯的。56,000元的收入，節省開銷就能買房、養小孩？保母費多少，這位老師知道嗎？如果要節省保母費，一個人全職負責家務帶小孩，收入就會少一半，只有3萬不到，三個人要怎麼過生活？

貼文最後，呂秋遠更指出，這些題目其實反映了出題老師的價值觀，包括「沒錢，不要到處旅遊」、「沒錢，也要生小孩」、「沒錢，遇到喜歡的人也該結婚」、「沒錢，不要買房，省錢，可以買房」、「沒錢，月薪標準是6萬元以下」等共10條老師的觀念。他也質疑這樣的考試題目，「別逼迫孩子思考這麼難的問題，而且人生這麼難，本來就不會有標準答案，為什麼要把自己的價值觀，用扣分的方式，強行加諸在孩子身上呢？」

►本文獲得呂秋遠授權引用