真子公主夫婿2度落榜！距合格「只差5分」　小室圭嘆：挑戰7月考試

▲小室圭與小室真子。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

日本秋篠宮文仁親王的長女小室真子現年30歲，在為愛遠走高飛定居美國紐約後，日前被爆料目前在紐約大都會藝術博物館（The Metropolitan Museum of Art）協助亞洲藝術策展工作，不過卻是沒有領取任何酬勞的志工。如今，小室真子的丈夫小室圭第2次的律師考試結果出爐，小室圭再度落榜，他也向前雇主證實這項消息。

根據日媒《NHK》，小室圭2018年前往美國紐約就讀福坦莫大學法學院（Fordham University School of Law）後，於去年7月首度參加紐約當地的律師考試，受到日本全民關注，豈料卻以落榜收場；今年2月，小室圭再度參加律師考試，未料今（15）日凌晨放榜時，榜單上依舊無法見到小室圭的名字，意即小室圭再度落榜。

對此，小室圭於15日上午首度證實自己「再度落榜」的沉痛消息，他向過去在日本工作時的律師事務所所長奧野善彥致電表示，「很遺憾的是，我又再度落榜了！距離合格只差5分。下一次的考試在今年7月，我會好好用功準備。」

奧野善彥將這段對話內容向外界透露，當他向小室圭問及未來生涯規劃時，小室圭表示，將會全面準備7月26、27日的司法考試，該場考試將會成為小室圭第3度的應試。

▲此次紐約州律師考試榜單依舊看不到小室圭的名字。（圖／路透）

報導指出，紐約州司法考試的結果於日本時間15日凌晨0時在官方網站上公佈，然而此次榜單上卻依舊看不到小室圭的名字。

目前小室圭在州內的法律事務所擔任律師助理，夫妻倆住在月租40萬日圓（約新台幣9萬2千元）的公寓；據傳，小室圭透露自己目前的生活，是經常忙碌工作到深夜才結束。

紐約州律師考試委員會指出，小室圭參與的今年2月律師考試，總共有3068名考生參加，其中有1378名考生合格，上榜率為45%。

日本旅美律師向《週刊新潮》分析，小室圭去年5月畢業後，目前很可能是用提供留學生的實習簽證「OPT簽證」（Optional Practical Training），一般的居留期限是12個月，至於理工類專業則可延長至24個月，日媒推估小室圭的簽證將於今年7月到期，也因此小室圭若無法繼續擔任律師助理，居留資格將會出現問題。

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