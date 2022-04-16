強制戴安全帽能成功！他好奇「為何違停無解」　網點出2大原因

▲強制戴安全帽能成功，他好奇：「為何違停無解」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣違停亂象層出不窮，一名網友在批踢踢抱怨，他日前騎車在街上晃了一陣子，發現至少有數十輛汽機車違停，感嘆當初強制戴安全帽成功了，為什麼違停卻不行，貼文一出立刻引發網友熱議，也有網友分析2大原因。

原PO在批踢踢說，最近他無聊跟著警察騎車一段路，沿途發現至少有數十輛汽機車違停，都當作沒看到，連勸導都沒有，「當初，強制戴安全帽為什麼可以成功，不就是罰500元就成功了，違停不也一樣嗎」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO認為，不需要民眾檢舉，警察只需要看到違停就罰，警察局設一個正職，專門在路上取締違停，「我看誰還敢違停，這麼簡單都不做，是不是永遠叫不醒裝睡的人？」

▲網友認為，「戴安全帽不會影響GDP，但你抓違停，路邊店家會跳腳」。（圖／記者林悅翻攝）

其他網友看了紛紛表示，「因為會有人出來罵警察整天抓違停，擾民啦」、「問題不在警察，是台灣人道德水準低落，違停仔比守法的還大聲，厚著臉皮罵人家正義魔人」、「不心小罰到長官接送小孩怎麼辦」。

也有人解答說，「GDP啊，你戴安全帽不會影響GDP，但你抓違停，路邊店家會跳腳」、「原因出在刁民身上吧，被抓到就說，只停一下下而已，其他人也亂停，怎麼只開我」、「最大的阻礙就是刁民，不要忘了，違停的人也是有投票權」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完