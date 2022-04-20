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鄭宏輝宣布角逐新竹市長提名　「我一定是最強、會贏候選人」

▲▼鄭宏輝為「打開新竹」活動展開宣傳。（圖／鄭宏輝辦公室提供）

▲行政院顧問鄭宏輝。（資料照／鄭宏輝辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

2022新竹市長選舉腳步近逼，但藍綠黃白各陣營人選均尚未底定，民進黨籍的行政院顧問鄭宏輝20日透過臉書宣布，他將參選民進黨新竹市市長提名初選，並指儘管經歷2020立委選戰挫敗，但面對年底可能「4黨競爭」的竹市選戰，將以「鄭宏輝2.0」之姿重新出發，一定是「最強、會贏」的新竹市長候選人，也有絕對的信心，能夠為民進黨守住新竹市，團結勝選。

新竹市長林智堅8年任期將屆滿，民進黨內包括鄭宏輝、新竹市議員李妍慧都被視為潛在人選，民進黨預計今年4月底啟動提名作業，引發政壇關注。

鄭宏輝今天透過臉書表示，民進黨接下來將展開辦理新竹市市長初選作業，以客觀的初選民調為標準，找到「最強、會贏」的候選人，一直是民進黨捍衛的價值與採用的方法，竹科40年的成功發展，帶動了新竹市成為高學歷、高所得、高消費的三高城市，因此，他提出「升級新竹」的理念，延續林智堅的執政成果，配合民進黨立法院黨團總召柯建銘與中央的支持，期待新竹市成為國際級的一流城市，市⺠的生活品質也要與科技產業的發展一起成長。

鄭宏輝表示，新竹市⺠最關心的交通、教育、環境等議題，都希望能夠尋求市⺠共識，用「智慧、新創、森林城市」，爭取新竹市⺠的認同與支持，未來他也會持續展開「升級新竹面對面——十萬戶百萬步計劃」以及「升級新竹請益之旅」，走入基層傾聽市民心聲。

鄭宏輝稱，2022新竹市長的選舉，想必是在台北市、桃園市之外的第三大熱門選區，新竹市可能面臨四黨競爭的局面，無論民進黨推派誰參選，想必都會是槍林彈雨、激烈廝殺，在這個關鍵時刻，更加需要「團結」才能勝選。

他坦言，2020年雖然他立委失利，但仍不忘初衷「守護台灣、建設新竹」的信念，持續在地方蹲點努力，很多民主前輩們都曾面對選舉落敗，例如總統蔡英文承受過最多的攻擊抹黑，如今能夠帶領台灣走向世界、造福人民；行政院長蘇貞昌成就了「有政府會做事」，桃園市長鄭文燦、台中市長林佳龍、高雄市長陳其邁也都曾歷經挫敗、現在都在施政成果綻放美麗的花朵。

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