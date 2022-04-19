3人擠後座酒促女郎夾中間　2荒唐阿兵哥摸舔全身...下場GG了

▲2名軍人灌醉酒促小姐，在車上對其上下其手得逞。（示意圖，非本案當事人／PAKUTASO）

記者黃資真／新竹報導

陸軍裝甲第542旅志願役范姓、何姓軍人，日前與軍隊同袍於快炒店用餐時，竟灌醉酒促小姐小美（化名），將她載到汽車旅館意圖「撿屍」性侵，途中還在車裡對小美上下其手。新竹地院審理後，依乘機猥褻罪分別判范男8月、何男11月。

判決指出，2人在2020年9月28日晚間，與部隊同袍在新竹縣某快炒店用餐、飲酒，結識小美。聚會結束後，眾人稱可順路載小美回家，小美上車後，范男與何男分別坐在其左右，將小美夾在2人之間。

見小美酒醉無力反抗，范男以手伸入平口外衣及內衣內撫摸胸部、大腿，又掀開內衣舔乳頭、親吻嘴巴及耳朵；何男接續以手伸入平口外衣及內衣內撫摸胸部，親吻嘴巴，對小美猥褻得逞。

之後2人要司機載到汽車旅館，將車停入房間車庫時，小美驚醒，趕緊用LINE聯繫其友人，下車後立刻逃離現場並由友人協助報警處理、至醫院驗傷。

偵訊時范男坦承犯行，何男則是堅決否認乘機猥褻犯行，僅在小美靠在自己身上時，用手摟著她的腰部而已。

法官認為，當時3人乘坐的是4人坐轎車，空間狹小，范男、何男理應有一人坐在副駕駛座，避免碰觸受害者身體，但兩人卻刻意將她夾坐在中間，可見想佔受害者便宜，依乘機猥褻罪判范男8月，何男因犯後否認犯行，毫無反省之意，判11月。