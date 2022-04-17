年底入閣還是選新竹縣長？　林智堅曝下一步：由老天爺安排

▲新竹市長林智堅。（圖／翻攝林志堅臉書）



記者杜冠霖／綜合報導

年底九合一大選將至，新竹市長林智堅因屆8年任期，新竹市長人選動見觀瞻，林智堅去向也備受關注，先前更被點名轉戰桃園、新竹縣長，對此，林智堅17日在前總統陳水扁廣播節目受訪時表示，現在重點是做好市政、找到接棒人選，把眼前的事做好，「未來讓天公伯來安排。」

過去林智堅曾提議新竹縣市合併升格，被在野黨質疑是為年底大選解套，對此，林智堅指出，每一個新竹縣市首長卸任前都提過合併的事情，「並不是只有我，我當時只有提合併、沒有要升級，新竹縣長楊文科則說，應該要修地制法，把人口限制拿掉，讓大新竹升格直轄市。」

林智堅表示，大新竹40年前因為歷史的關係分治，但已經到要合併的時間點，新竹縣很多土地還在新竹市轄內，讓整個都市規劃變得很零碎，也讓很多土地閒置，非常可惜。

林智堅說，自己多次提及，因大新竹推動，現在新竹選情瞬息萬變，各政黨的新竹市長人選都有所調整，目前各政黨都未敲定人選，而民進黨在新竹市是執政黨，也有好的政績，民進黨不急著掀底牌，「也相信只要是我們推出好人選，市民就會支持，也能延續幸福城市。」

至於轉戰新竹縣長，林智堅則表示，各界有很多臆測，但現在還有時間把市政、接棒工作做好，延續這幾年打造的新竹經驗與幸福政績，這才是此刻關鍵任務，自己就是把工作做完，未來由老天爺安排。