治好新冠就付3千萬！「超有錢」乾女兒誆確診　貴婦被坑511萬

▲相差9歲情侶檔李女與林男，聯手騙劉姓乾媽因為確診住進檢疫所，若劉女願意協助治療願給3千萬。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市李姓女子與林姓男子為姐弟戀情侶，2人認劉姓貴婦當乾媽，但李女卻心懷不軌，騙稱自己確診住進檢疫所，以LINE等通訊軟體向乾媽表示，若願意協助治療新冠肺炎，離開檢疫所後，就給3千萬當酬勞，導致劉女誤信，以轉帳或林男代收，陸續交付511萬餘元。士林地檢署偵結，依詐欺罪將李女、林男提起公訴。

去年2月期間，31歲李女傳訊息告訴劉姓乾媽，表示自己超有錢，但是因為罹患新冠肺炎住進檢疫所，若劉女願意協助治療新冠肺炎及相關檢疫費用，等離開檢疫所，願意提供3千萬酬勞給劉女。

劉女誤信李姓乾女兒說的話，竟從同年2月11日到同年6月6日止，以轉帳到李女戶頭、或是以面交方式將錢交付給22歲林姓男友，陸續交付511萬7000元。直到有次約在士林區某超商，劉女察覺有異，在林男收錢後報警處理，警方到場後將林男逮捕。

▲劉姓貴婦乾媽以為李姓女兒財力雄厚，只是因為確診住進檢疫所，竟陸續轉511萬餘元供治療新冠肺炎。（圖／pixabay）

訊問時，李女坦承騙了劉女至少417萬，但事後李女卻拒絕出庭，因此認定李女此部分犯行；林男則辯稱完全不知情，並辯稱，只是受女友請託幫忙收錢，收到款項後都是交給她，並表示他也覺得女友行為怪怪的。

檢察官根據李女帳戶交易明細、林男匯款紀錄、李女與劉女對話紀錄等，認定2人為男女朋友關係，林男對於女朋友的詐術應該有所知悉，應有犯意聯絡及行為分擔，因此依法起訴。

至於劉姓乾媽表示自己遭騙的錢不止511萬7000元，而是1500萬元，偵查時又稱借給李女4000萬元，但根據警方蒐證資料，並未掌握這部分證據，因此只就李、林兩人詐騙金額511萬元部分，將2人起訴。