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2022兒童藝術節交通管制　4線接駁車、每15分鐘一班

▲2022兒藝節規劃周全的交通配套措施。（圖／新竹市政府提供）

▲2022兒藝節規劃周全的交通配套措施。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

2022新竹市兒童藝術節－風的運動場4月1日至5日在左岸熱鬧登場，新竹市政府考量會場周邊車流量大，4月2日至4月5日實施交通管制，且現場停車位有限，規劃新竹火車站、高鐵新竹站、樹林頭停車場、南寮停車場4處前往活動會場接駁車，上午8時30分首發車、每15分鐘1班。活動會場也安排往返4站點接駁車，去程每人10元、回程免費，18歲以下、65歲以上及身心障礙者免費。

交通處表示，「風的運動場」開放時間每日上午9時至下午5時，4月2日至5日連假期間，新竹火車站（火車站對面下沉式廣場）、 高鐵新竹站（4號出口1號月台）、樹林頭停車場接駁站（東大路與鐵道路口）、南寮停車場接駁站（新港南路）4處皆設有往返左岸「風的運動場」接駁車，上午8時30分首發車、末班車16時30分，返程首班車為9時30分、末班車17時30分。考量4月1日適逢上班日，只行駛新竹火車站接駁線，欲搭乘接駁車的民眾，請至新竹火車站轉搭接駁車。

交通處建議，因現場停車位有限，自行開車民眾可將車輛停放於晶品城停車場、後站停車場、樹林頭停車場、南寮停車場等處，改搭乘接駁車前往會場，方便又舒適；騎乘機車的民眾，可由公道五路行經千甲路、水利路及仰德路直達左岸機車停車區。

交通處提醒，考量會場周邊車流量大，連假期間實施交通管制，每日上午8時至下午6時，中華路一段1巷（中華路到中華一段2巷口）及中華路一段2巷（溪埔路到中華路）實施單行管制；溪埔路（中華路一段78巷45弄到中華路一段2巷）、中華路一段2巷（溪埔路到中華路）禁止車輛進入；左岸水源5號出入口道路（中華路一段1巷到台68橋下道路）禁止汽車通行。

另，連假期間每日上午8時至下午6時，中華路一段北上車輛禁止左轉中華路一段2巷，南下車輛禁止右轉中華路一段2巷；中華路一段1巷（仰德路口到中華一段2巷口）禁行砂石車、預拌混泥土車及聯結車通行。

市府表示，SOGO百貨新竹店響應搭乘大眾運輸參加兒童藝術節，為環保盡一份心力，4月1日至5日凡於新竹火車站、高鐵新竹站、樹林頭停車場搭乘接駁車，每日提供限量紙涼扇，民眾可憑紙涼扇至SOGO百貨新竹店3樓兌換樺達奶茶一杯，每天限量提供100杯。歡慶兒童節，只要於SOGO百貨新竹店FB粉絲團參加「上課十分鐘！認識清明節」知識問答活動，憑活動畫面至三樓贈獎處即可兌換驚喜包一份，邀請大家連假一起同樂！

接駁車地點如下：
一、 新竹火車站（火車站對面下沉式廣場）
二、 高鐵新竹站（4號出口1號月台）
三、 樹林頭停車場接駁站（東大路與鐵道路口）
四、 南寮停車場接駁站（新港南路）

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