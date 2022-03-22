全台唯一「太空風」馬戲特技兒藝節　竹市好好玩

▲2022年新竹市兒童藝術節今年以「宇宙」為主題。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2022年新竹市兒童藝術節4月1日至4月5日在新竹左岸登場，今年以「宇宙」為主題，打造六大原創太空遊具，新竹市長林智堅也宣布，今年兒藝節由FOCA福爾摩沙馬戲團帶來全台唯一馬戲特技劇《宇宙大冒險》，每日3場次，並邀請YYsports與味全龍球團規劃MINI BASEBALL明星棒球教室；市府更攜手11家飯店旅宿業者祭出住宿優惠，贈動物園門票、限量摃丸米粉大禮包，歡迎大小朋友清明連假至新竹住一晚，感受兒童城市獨特魅力。

今日記者會上，FOCA福爾摩沙馬戲團帶來全新創作《宇宙大冒險》搶先看，打造獨創火箭舞台，結合雜耍、特技、舞蹈演出，透過沈浸式劇場方式，帶領觀眾進入奇幻宇宙探險，更串聯各大飯店業者、YYsports，共同為兒藝節暖身宣傳。

林智堅表示，新竹市出生率高的兒童城市，兒藝節是竹市重要活動，自2016年舉辦至今邁入第7年，因國家太空中心設址在新竹，今年特別以「太空」、「宇宙」為主題，讓孩子透過遊具的五感體驗，體驗難忘刺激的兒藝節。

林智堅說，六大遊具以孩子上太空為概念打造，其中「魔幻綠星球」鏡面迷宮為首創遊具，以140面鏡子打造，另外也邀請到福爾摩沙馬戲團帶來特技演出。今年「風的運動場」比往年更盛大精彩，邀請爸媽帶著孩子來新竹住一晚，市府也和飯店業者合作，推出入住優惠，還贈限量摃丸米粉禮盒，「4月1日至4月5日，我們不見不散！」

市府指出，竹市11家飯店旅宿業者配合兒藝節，推出住宿優惠，房間最低享65折限定優惠，入住贈限量1200份價值超過500元的摃丸米粉大禮箱或動物園門票，此外也推出「來去新竹住一晚」方案，貼心為民眾規劃套裝行程，有舊城區輕鬆遊及南寮單車放電遊提供選擇。

文化局說明，今年6大遊具包含「幽浮大軍」飛碟造型彈簧床，「疾風太空站」結合繩索、輪胎、鞦韆的小型太空站攀爬裝置；「飛天基地」攀爬迷宮結合7公尺溜滑梯、「星際漫遊」6米高全平面網體驗；「回到地球表面」7米大型攀爬網垂降體驗；「魔幻綠星球」草地鏡面迷宮佔地近500平方公尺，讓孩子彷彿進入愛麗絲夢遊仙境。活動詳情請上新竹市文化局網站或臉書搜尋新竹市新鮮事、撥打1999專線洽詢。