兒藝節倒數一天　林智堅公開最「潮」穿搭

▲林智堅今邀請1千多位孩童搶先玩，並公開兒藝節最「潮」穿搭。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2022新竹市兒童藝術節，明（1）日起至5日新竹左岸登場，新竹市長林智堅今邀請1千多位孩童搶先玩，並公開兒藝節最「潮」穿搭，穿上雨衣、雨鞋，像太空人一樣，體驗6大太空遊具。他也提醒，清明連假四天，前兩天陣雨、後兩天晴天，大家出門前注意天氣、搭配服裝，到左岸盡情放電。

林智堅市長今與孩童一起到外星球巨型打卡點黑色大章魚「美獸」前合影，並開箱今年首創遊具「魔幻綠星球」，在至少140組鏡子組成的草地鏡面迷宮，與孩童拍下有如在太空漫步的酷炫照片。

林智堅市長表示，新竹市兒童藝術節今年邁入第七年，這幾年在不同的行政區與場地舉辦，透過公共建設完成，再導入精彩的活動，讓大家來到新竹看見城市的改變，也體驗在地人情味。

林智堅市長指出，今年兒藝節因天氣關係，場地較為泥濘，這幾天在市府團隊高效率整理，鋪設木棧板與石頭，也提醒大家穿上雨衣、雨鞋，安全暢快奔跑。

體驗完兒藝節，林智堅市長也邀請大家來新竹住一晚，爸媽可帶著孩子到訪新竹市立動物園、南寮漁港、17公里海岸線、青青草原等，度過愉快佳節。

市府表示，今年兒藝節以「宇宙」為主題，打造6大獨創遊具，包括「魔幻綠星球」、「幽浮大軍」、「星際漫遊」、「疾風太空站」、「回到地球表面」及「飛天基地」，大、小朋友來到這裡，彷彿就像是進入宇宙一樣，探索未來。

此外，市府也邀請到FOCA福爾摩沙馬戲團打造全台唯一《宇宙大冒險》馬戲兒童劇，每天都有3場演出。

市府表示，兒藝節期間五天共有80攤「食尚補給站」，有大家熟悉的便利商店7-11進駐，提供各類飲料零食，另有雞蛋糕、鯛魚燒、司康、紅豆餅、肉桂捲、漢堡、披薩等；另有本次合作企業YYsports PIT STOP運動補給餐車，也有多樣補給飲料，包含新鮮水果特調、咖啡、手搖飲店等。

市府表示，食尚補給站旁，有「天馬戲創作劇團」打造全新馬戲街頭表演，5組街頭藝人將穿著太空特色服裝，於每日10點、12點、13點、15點輪番演出，演出內容包含魔術、雜耍、塗鴉、特技互動等。

市府表示，會場設有廁所、無障礙設備、哺集乳室、娃娃車寄放處，及白色休憩帳篷。

今日兒藝節搶先玩記者會，新竹市議員黃文政、劉崇顯、劉康彥、陳建名、曾資程、鄭美娟、李妍慧、施乃如，及多位里鄰長均出席。