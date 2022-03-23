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日式木造宿舍變身文創園區　竹市半日遊看展覽享蔬食

▲新竹後站文創園區「下竹町」，今日全區開幕，風華再現。。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹後站文創園區「下竹町」，今日全區開幕，風華再現。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

歷史建築南大路警察宿舍，鄰近新竹火車站、轉運站，串連百年的新竹公園、動物園，可謂是旅客到訪新竹的「玄關」，更是後站重要生活節點，市府修復造型典雅的南大路警察宿舍後，活化為新竹後站文創園區「下竹町」，今日全區開幕，風華再現。

新竹市副市長沈慧虹今（23）日出席下竹町開幕記者會時表示，市長林智堅上任後修復及打開許多文化資產，包含新竹州圖書館、水道取水口、刑務所演武場、將軍村、進士第以及大家等待已久的南大路警察宿舍。感謝今天踴躍出席的議員們支持新竹市文資預算，文資委員的專業及在地的社造力量讓這個空間得以被保存活化。「下竹町」作為新竹文化資產的重要門面，是遊子離開新竹的起點，更是回家的終點；歡迎大家一起來感受藝文氣息與建築之美。

南大路警察宿舍見證黑金町（日治）、台鐵機務段及車站周邊發展，是許多市民共同回憶，110年修復完工後與「下竹樹屋」及具有濃厚鐵道特色的「後站公園」連成一體，成為後站新興綠色生活空間，翻轉城市發展軸線。

文化局表示，南大路警察宿舍興建於1929至1935年間，共計2棟4戶、為典型雙拼木造日式建築。其相鄰日治時期的「鐵道部宿舍區」，日本政府當時在附近設立如同後花園的新竹公園，此區原為日人為主的社區，隨歷史變遷，台鐵新竹車站員工、國軍眷屬、警務人員皆曾入駐，南大路2棟宿舍即作為警察宿舍。市府107年起投入4572萬元，重新修復南大路警察宿舍並啟動促參，委由時藝文化創意股份有限公司營運，活化為展覽藝文空間。

歷史建築南大路警察宿舍主要結構為傳統日式木造梁柱，屋頂為日式黑瓦，玄關外有小巧的出簷雨庇，格局對稱，除入口與房間，建築外的浴廁、廚房等同樣都是成對空間，尤其亮眼的是庭院裡茄苳、台灣櫸、芒果、鳳凰木等多棵老樹。下竹町不僅為大家提供多元豐富的藝文活動，亦將於下竹町戶外草地上打造綠色園地，今日開幕時並透過五木安家計畫移入了「樟樹」、「茄苳」以及「櫻花」，鼓勵市民能一同照護樹木，在響應環保之餘，也為永續環境、擁抱地球盡份心力。

文化局長張馨之表示，「下竹町－南大路日式警察宿舍」共有2處場館，相互對望，其中南大路145、147號為展覽館，於2月5日起營運。開館首檔展覽特別邀請到國寶級古蹟學者兼建築畫家-李乾朗教授來到新竹舉辦建築手稿展覽，主題為「築跡往•返-李乾朗古建築手繪圖特展」，李乾朗教授以建築師的背景，將三維空間以二維解析方式畫出來，並用水彩為建築上妝，呈現古建築的體感及亮麗樣貌；其中「下竹町」八幅畫作，是李乾朗教授特別為本次展覽繪製，首度公開的珍稀手繪稿。

南大路162、166號為餐廳，由亞洲創意蔬食料理知名餐廳品牌「新築窟」進駐。新築窟由台北第一間美食純素餐廳 Ooh Cha Cha 自然食團隊打造，在這個近90年的歷史建築內，市民可以享用各種植物性的現代亞洲料理，從泰國風味到台灣道地口味，使用新鮮有機在地食材，將亞洲各國的文化融入料理中，激盪出現代與過去融合的魅力。從小生長於美國，背景為越南華裔的主廚Mai Bach表示，蔬適餐廳的初衷是希望透過簡單的食材，採用真實的食物，提供完整的營養，並且用「吃」做出選擇，從飲食中實踐環境永續。透過將各種亞洲特色菜餚的有趣設計搭配，將帶給大家不一樣的蔬食體驗；新築窟將是一個人們歡聚，感受新味蕾體驗的地方！

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