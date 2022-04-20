「陳時中大失職！」　他見一件事心寒了：台灣人民自求多福

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱晟軒／綜合報導

本土疫情大暴增，指揮中心要求全台各縣市一周內啟動輕症在家措施，也請藥師協助送藥到府。不過，前台南縣長蘇煥智痛批，陳時中不能為確診者提供專門治療新冠的藥物，嚴重失職而且沒有責任感，「台灣人民只能自求多福了」。

前台南縣長蘇煥智19日在個人臉書發文指出，指揮中心也宣布由藥師公會號召參與的社區藥師提供給居家照顧確診者的藥物。但問題是目前衛福部同意提供的藥物都是緩解類似感冒症狀的藥，例如普拿疼、感冒藥，「根本沒有專門針對新冠治療的藥，藥師給的這些藥品根本無法防止新冠確診者朝向中重症化！」

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▲蘇煥智質疑陳時中未提供居家照護確診者專用藥物。（圖／翻攝蘇煥智臉書，以下同）

蘇煥智，指揮中心不提供確診者對抗新冠的藥物，等於讓確診者以自己的免疫力對抗新冠病毒，形同自生自滅，反觀美國自3月7日就提供給確診者5天的特效藥；而日本對輕症或無症狀感染者在家照顧，也都提供綜合抗體藥物及針對新冠病毒的治療藥物。

蘇煥智文末痛批陳時中，不能為確診者提供專門治療新冠的藥物，充分顯示完全沒有準備好。沒有跟上國際與疫共存所需的配套措施，嚴重失職而且沒有責任感！「台灣人民只能自求多福了」。