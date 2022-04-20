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看阿妹演唱會「累計68人確診」！工作人員也染疫　連5天在小巨蛋

▲▼張惠妹演唱會day4。（圖／聲動娛樂提供）

▲演唱會染疫人數全台累計68人。（圖／聲動娛樂提供）

記者施怡妏／綜合報導

歌壇天后張惠妹（阿妹）睽違七年重返台北小巨蛋，一唱就是12場，16日才舉行最終場，但開唱後連日爆出確診者足跡，19日有6縣市發布足跡圖，共有20名確診者都曾去過演唱會，地點包括南投、台中、台南、基隆、高雄以及新竹縣，截至19日為止，阿妹演唱會已累積68件確診案例。

從各縣市發布的足跡圖來看，19日全台共有20名確診者足跡都和小巨蛋有關，包括新竹縣3名、高雄市1名、基隆市1名、台南市7名、台中市6名、南投縣2名。其中南投縣草屯鎮30歲女性（案37862）、埔里鎮32歲女性（案37861），曾分別在15和16日赴台北小巨蛋聽張惠妹演唱會，且2人Ct值11.4、11.5皆相當低。

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▲案35371為演唱會工作人員。（圖／台北市衛生局提供）

▲案35371為演唱會工作人員。（圖／台北市衛生局提供）

另外，台北市衛生局18日晚間公布13張確診足跡中，有2名確診者和小巨蛋有關，「案35371」從4月10日到16日，倒數5場演唱會從沒缺席，從下午2點待到晚上10點，整整8個小時。而「案36075」則曾於12日參加張惠妹演唱會，座位在特E區。

針對「案35371」足跡，台北市衛生局發言人紀玉秋接受《東森新媒體ETtoday》訪問時證實，個案為臨時工讀生，主要負責動線引導，並不會到演唱會座位區，平時區域較固定，只負責引導民眾上電扶梯等動線。

阿妹睽違7年舉辦演唱會，主辦方祭出高規格防疫措施，除了禁止飲食、全程戴口罩、量測體溫及掃實名（聯）制之外，演唱會主辦方為落實防疫，砸重金採實名制票券、演唱會入口架設國際級規格的立柱式抑菌器、發放每位粉絲一枚口罩，並大力宣導入坐後不換位、不群聚、全程配戴口罩。

接連爆出確診者，阿妹在演唱會上坦言，「其實在疫情期間很幸運可以開演唱會，我們的團隊所有人包括我，其實壓力都非常大，而且大家都很緊張，因為你們的健康是最重要的，怎麼樣可以在很健康很嗨，又不要掃興的回家，到底怎麼拿捏，其實我壓力蠻大的。」

▼演唱會頻爆確診案例，阿妹坦言「壓力很大」。（圖／聲動娛樂提供）

▲▼張惠妹台北小巨蛋演唱會day1。（圖／聲動娛樂提供）

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