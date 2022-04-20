第8次酒駕被抓！貨車運將沒繫安全帶一吹又超標　判10月不准易科

▲李男酒駕上路被依公共危險罪判10個月，這也是他第8度酒駕被抓、根本罰不怕。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／高雄報導

高雄1名李姓男子開著小貨車，因未繫安全帶遭員警攔查，結果被揪出酒駕，吐氣酒測值達每公升0.70毫克，當場因公共危險罪被移送偵辦。警方更查出李男前有多次酒駕紀錄，除有4次被判有罪外，還有多次緩起訴等酒駕前科，這次已是第8次酒後上路，根本罰不怕，橋頭地院依累犯判他需坐牢10個月。

判決書指出，這名李姓男子2021年12月27日深夜在家飲酒後，上午竟在酒意還沒消退時，就自行開著小貨車要前往高雄橋頭工地工作，而在行經隆豐路與南溝路口時，因未繫安全帶被警方攔查，並對他實施酒測，發現酒測值達0.70毫克，顯然違法酒駕上路。

李男因公共危險罪遭檢方起訴後，法院查出其2008年第一次酒駕被抓、獲緩起訴後，2012年到2015年間有4次被法院判有罪之紀錄，另外2017年遭判6個月、罰金4萬，於2018年執行完畢，接著在2019年又酒駕遭判10個月，加上這次被抓已是第8次酒駕，嚴重累犯成性。

橋頭地院因李男5年內再犯有期徒刑以上之罪，為累犯，並參酌其構成累犯之犯行，仍於執行完畢後再犯本件同性質之罪，足見其對刑罰反應力薄弱，未因前案刑罰之執行知所警惕，主觀惡性較重，審酌李男始終坦承犯行，判處有期徒刑10個月、不得易科罰金，可上訴。

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