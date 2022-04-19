2022桃園青年職人系列工作坊　多元文創課程開課囉！

▲2022桃園青年職人系列工作坊多元文創課程開課囉！（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市青年局19日表示，該局主辦青年職人工作坊課程，首波於5月14日起率先開課，內容有趣多元，課程講師費由青年局全額補助，民眾僅需負擔材料費即可享有4堂完整系列課程，用最小的成本享受最大的手作樂趣！即日起開放報名，歡迎有興趣的民眾報名參加，利用閒暇時間一起動手作文創，深度體驗職人的魅力。

青年局表示，桃園青年職人輔導計畫推動至今已4年，累計扶植超過150位青年職人，而今年更吸引85位青年職人投件參與，並自投件職人中評選出13名菁英職人、30名培力職人及42位潛力職人，將投入適性適才的輔導資源，如培力激發、課程補助、行銷宣傳、商業媒合及微型創業輔導等協力。

另為讓職人未來有更全面的發展，更規劃於今年底在中路四號社宅成立「職人孵化培育基地」，將提供多樣性的複合空間，給予職人們全心創作、展售交流以及開辦課程使用，期待藉由基地資源挹注更多更強力之輔導及培力來厚植青年職人實力。





而每每推出都大受好評的青年職人系列工作坊，辦理至今開設近600場，累計超過5,000人次報名參與課程，今年度將開設120堂系列工作坊課程，內容包羅萬象，其中德式花藝這次以各種花束的應用，呈現出花草的「力」與「美」，從單枝花到多層次花束設計及應用，深入淺出的讓喜歡花草的同學們，盡情地徜徉在花藝的大海裡。

除此之外更有：海島漁網梭織、療癒系橡皮章課、園藝栽培課程、木作家飾、金工切鋸、陶藝創作、水彩繪畫、仿油畫彩繪、傳統鍛造-打鐵的魅力等多元類項，讓參與民眾技能滿點，邊體驗邊學習，培養更多元的興趣發展。