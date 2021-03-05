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嘉藥跨域學習工作坊　寓教於樂趣味多多

▲嘉南藥理大學於5日舉辦跨域學習營隊工作坊，結合生活、餐旅、粧品及休閒四系教師，為來訪的長榮女中美容科學生量身訂做一系列有趣實用的體驗課程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學於5日舉辦跨域學習營隊工作坊，結合生活、餐旅、粧品及休閒四系教師，為來訪的長榮女中美容科學生量身訂做一系列有趣實用的體驗課程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學於5日舉辦跨域學習營隊工作坊，結合生活、餐旅、粧品及休閒四系教師，為來訪的長榮女中美容科學生量身訂做一系列有趣實用的體驗課程，從養生美容茶到麥麩超能敷面泥，讓同學捲起衣袖動手實作。

▲嘉南藥理大學於5日舉辦跨域學習營隊工作坊，結合生活、餐旅、粧品及休閒四系教師，為來訪的長榮女中美容科學生量身訂做一系列有趣實用的體驗課程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

課程不只幫助高中職生了解大學多元課程發展，引領升學方向外，也促進大學端與高中職校學習資源垂直整合及共享，而參與同學們更是獲得滿滿知識與成就感，還可以把自己的成果帶回家。

▲嘉南藥理大學於5日舉辦跨域學習營隊工作坊，結合生活、餐旅、粧品及休閒四系教師，為來訪的長榮女中美容科學生量身訂做一系列有趣實用的體驗課程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

配合長榮女中美容科的專業方向，本次跨域學習營隊工作坊的主題為養生樂活概念餐與綠色化粧實務為主，課程內容為包含：餐旅系王明煌老師推出的迷迭香油黑米壽司、生活系戴三堡老師帶領的玫瑰龍鬚茶、粧品系汪梅英老師介紹的麥麩敷面泥及休閒系林常江老師推廣的經絡養生保健，尤其是林常江老師推廣的經絡養生保健，針對人體穴位，搭配磁力貼，就可以有效達到美容效果，引起熱烈迴響。

▲嘉南藥理大學於5日舉辦跨域學習營隊工作坊，結合生活、餐旅、粧品及休閒四系教師，為來訪的長榮女中美容科學生量身訂做一系列有趣實用的體驗課程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而粧品系汪梅英老師介紹的麥麩敷面泥，強調有效再利用小麥加工後的剩下的外皮，也就是所謂的麥麩，主打富含礦物質及收斂汗液的特質，結合維他命B、E、乳化劑等成分，有效混合後就可以達到保濕、消腫、鎮定，甚至改善部分過敏狀態的效果，不僅能以環保的面向來開發麥麩的新用途，更是容易製作、經濟實惠又有效，現場的同學都興趣滿滿，十分投入。

▲嘉南藥理大學於5日舉辦跨域學習營隊工作坊，結合生活、餐旅、粧品及休閒四系教師，為來訪的長榮女中美容科學生量身訂做一系列有趣實用的體驗課程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥校長李孫榮表示，舉辦跨域學習工作坊提供了高中職校學子實地蒞校，親身體驗大學端優良師資教學與一流硬體空間的機會，進而強化對日後升學的取向與認同，此次精心規劃的生活、餐旅、粧品、休閒四系活動，更是展現出嘉藥的特色學系與專業職能，李校長很欣慰看到學生在體驗課程過程樂在其中，收獲滿滿，學生們也表示對本次活動高度讚賞，更期待未來能夠有機會再次參與。

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