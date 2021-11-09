台南市交通局辦公民交通工作坊　體現公民參與的精神！

▲台南市政府為提供民眾安全、便捷、智慧、永續的公共運輸及交通環境，舉辦四場次的「預見台南∙共想未來」公民交通工作坊，邀請市民朋友齊聚一堂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府為提供民眾安全、便捷、智慧、永續的公共運輸及交通環境，特別與中華民國交通工程技師公會、台大先進公共運輸研究中心與成功大學雲嘉南區域運輸發展研究中心合作舉辦四場次的「預見台南∙共想未來」公民交通工作坊，邀請市民朋友齊聚一堂。

工作坊針對不同主題進行交流討論，期望藉由公民參與，共同推動台南交通發展，期盼台南的交通環境能從「預見」到「遇見」、從「共想」到「共享」。

交通局長王銘德強調，市長黃偉哲相當重視交通安全，並指示相關局處應持續傾聽民眾的想法，有別以往民眾表達意見時，大多透過市長信箱、1999專線，或是辦理說明會、公聽會等方式，而公民直接參與發表意見的形式更能瞭解民眾的殷切需求，充分體現公民參與的精神，並作為市府未來施政的參考。

王銘德表示，本系列的公民交通工作坊規劃四個主題，分別為「友善交通環境」、「共享公共運輸」、「智慧運輸服務」、「區域交通路網」，第一場工作坊主題為「友善交通環境」，參加成員背景多元，涵蓋學生、老師、上班族、退休族等，討論議題著重在如何針對臺南市行人、汽機車、大眾運輸候車環境等用路改善的需求，與會的民眾發言相當踴躍，認為行車禮儀與文化宣導、強化市區無障礙步行環境、交通安全教育行銷宣導，是優先需要強化的部分，此與目前市府施政方向一致，會後民眾也期待日後市府能多舉辦類似活動。

藉由公民討論彙集民眾提供的寶貴意見，再邀請3位公民代表參與專家學者座談會，一起和交通運輸、都市計畫領域的專家學者共同討論，歸納出友善交通環境的六大推動策略（公車更友善、行人更暢行、多元族群更無礙、汽機車更安全、停車更有序及法治觀念更完備），將作為台南市未來交通政策參考。

交通局表示，後續規劃三個不同主題場次（11月27日「共享公共運輸」、12月4日「智慧運輸服務」、12月11日「區域交通路網」）的公民交通工作坊，將持續邀請市民、市府青年委員、在地專業人士等，共同參與交通政策討論，讓未來推動之交通政策能更貼近市民的需要。