奇異科技斥資2.6億投資台南　科工區新建廠啟用

▲奇異科技股份有限公司斥資2.6億投資於台南科技工業區興建新廠，19日舉行落成典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

奇異科技股份有限公司斥資2.6億投資於台南科技工業區興建新廠，19日舉行落成典禮，新廠總面積約為2100坪，預計可增加無塵室化學濾網、空氣清淨機濾網、汽車濾網產能約1.8倍。

台南市長黃偉哲、立委陳亭妃、台南市議會議長郭信良、市議員王錦德、郭清華、李中岑、黃麗招及台南科技工業區廠商協進會理事長葉寶鴻等人也到場祝賀，共同為新廠剪綵。

黃偉哲市長表示，該公司成立16年來，已成為潔淨科技領域的隱形冠軍，產品包括各領域之高效能空氣過濾濾網及水過濾濾芯，並提供相關半導體廠、面板廠及晶圓廠、汽車濾網及居家濾材，是台南新興高科技產業及汽車產業供應鏈之一環，並長期外銷至美國、日本、中國、巴西、俄羅斯等國家，也是本市創匯企業。本次透過經濟部中小企業加速投資行動方案，在導入智慧化機器設備快速投產下，相信可創造更多的競爭力，帶動台南經濟發展新商機。

奇異科技董事長王楨坤說，奇異科技是一家只要你會呼吸就會用到我們產品的公司，感謝市政府，根留臺灣的企業加速投資行動方案、經濟部技術處對設立研發中心的支持，感謝銀行團、客戶、建築師支持及供應商的配合、公司員工用心付出，期望透過生產場地整合可以提高生產效率與品質穩定，同時導入自動化以及推動TPS持續改善，希望在品質、數量、效率上都可以滿足客戶的要求，在全球供應鏈重組有利台灣的態勢之下，藉由新廠的成立，為台灣的經濟做出有力的貢獻。

奇異科技表示，新廠建設的目的：其一是成立綠色環保濾材研發中心，希望藉由研發中心的設立在特殊氣體濾材及高階高效能過濾材的開發上有所突破、在超微量氣體量測設備可以自組開發、並在超細纖維靜電紡絲的技術上進一步的突破，在醫材、高階水過濾、空氣過濾領域開發出好的材料與好的設備，同時期望能透過更好的研發環境，招募到優秀的研發人才、進一步留住人才、在技術上持續深根發展；其次: 提升產品品質、生產效率及產能，更好的服務客戶。

經發局陳凱凌局長指出，為協助投資案加速落實投資，市府每月召集相關局處首長舉行投資會報，橫向協調府內各單位加速行政流程，除積極建構優質投資環境，更與中央相關部會合作，掌握企業需求，以一站式招商方式提供專人、專責、專案的優質服務，採滾動式檢討、立即處理、橫向協調，致力協助企業解決各項投資問題，歡迎各方企業至台南投資。