台南加速安平二期海砂屋都市更新重建　審議通過都市計畫容積檢討作業

▲台南市政府為加速安平二期海砂屋都市更新重建，審議通過都市計畫容積檢討作業，以提昇該海砂屋重建案之財務可行性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市政府為加速安平二期海砂屋都市更新重建，審議通過都市計畫容積檢討作業，以提昇該海砂屋重建案之財務可行性，加速推動重建計畫，確保公共安全及改善居住環境。

台南市安平二期國宅為台灣省政府住宅及都市發展局（現為內政部營建署）於1995年興建完成之國宅社區，自竣工交屋後即陸續產生混凝土剝落，有影響建築物結構安全之虞，經鑑定為含高氯離子建築物。

台南市政府先前核定發布「擬定台南市安平二期國宅社區都市更新計畫案」，優先劃定為更新地區，以利後續更新事業之推動，後續社區成立之「台南市安平二期國宅社區都市更新會」亦獲市府核准立案，期望透過都市更新重建確保公共安全及居住環境。





社區更新會歷經多年努力進行協調整合及方案研擬，事業計畫獲台南市2021年6月10日都更大會審議通過，惟於2022年1月12日社區徵求投資人(招商)流標，於現有疫情、物價通膨、市場缺工缺料嚴重環境下招商不易，社區都市更新會於2022年4月函請市府積極協助研擬解決方案，以利後續順利重建更新。





市府考量保障市民之居住安全，並達成台南市宜居城市之目標，故為能使社區海砂屋都市更新事業順利推動，及考量海砂屋危險建築重建之公益性與迫切性，於4月15日依都市更新條例辦理都市計畫容積檢討作業，獲台南市都委會審議通過，以提昇該海砂屋重建案之財務可行性，加速推動重建計畫，確保公共安全及改善居住環境，市府後續將持續與住戶溝通協調，以照顧市民權益為優先考量，縮短社區都更修正案之審議作業時程盡快推動更新程序，以維護保障住戶生命財產安全與權益。