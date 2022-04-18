敦化國小明起連3天「實體停課」採線上　22日到校復課「除了這2班」

▲台北市敦化國小。（圖／記者林裕峰攝）

記者袁茵／台北報導

敦化國小18日上午緊急宣布全校停課至4月25日，但台北市教育局長曾燦金下午要求「明天應復課」，台北市副市長蔡炳坤也證實19日應復課，「今天當線上演練」。針對敦化國小究竟要不要停課？台北市教育局副局長陳素慧說明，敦化國小計算停課班級數字錯誤，經過校方開會決議，4月19日、20日、21日就採「線上教學復課」，除非期間有達到全校停課標準，不然除了4月13日和18日新增的1名確診學童班級要維持停課外，4月22日全校恢復實體上課。

台北市議會18日下午進行教育部門質詢，針對敦化國小到底要不要停課一事，台北市教育局長曾燦金表示，停課需要跟業務科做討論，並且讓家長有所準備，除非很緊急的情況，不然前一天就要先公告。

▲台北市4月15日各級學校（含幼稚園）停課標準。（圖／台北市政府提供）

民進黨台北市議員許淑華列出教育部與教育局停課標準，質疑教育部標準為「確診個案與密切接觸者就讀班級，達三分之一或10班以上就可全校停課」，而北市教育局指引更加嚴格，一班有一名師或生被列確診，該班就要停止實體課程10天，且確診者或密切接觸者所屬班級分佈該校三分之一以上，或是超過10班者，得進行全校停課，日期視需求而定。

許淑華指出，敦化國小目前確診學生為4人、隔離8人、等待隔離5人，並全部分散在13個班級，這樣已經超過10個班級，是否要全校停課？程序上可以溝通處理，但曾燦金卻在議會稱敦化國小是錯誤示範，蔡炳坤還說敦化國小18日就當「線上演練」，讓許多家長跳腳。

北市教育局國小教育科長鍾德馨回應，目前敦化國小停課後有進行線上學習，基於學生權益維護，19日復課形式是「線上教學模式」，但對家長來說確實沒有改變。

台北市教育局副局長陳素慧也於議會質詢結束後受訪解釋，敦化國小曾於4月9日一個班級出現確診者，4月12日又有一個班級有確診者，但2班感染源不同，4月13日再度出現另一個班級有確診，但這些都應該以4月13日的規定計算停課標準，校方卻用北市府4月15日標準計算，造成「停課班級數計算錯誤。」但其實未達停課標準。

陳素慧轉述，敦化國小課發會於18日下午有開會討論，決議4月19日、20日與21日就採「線上教學復課」，除非這3天中該校有達全校停課標準，不然4月22日就得全校實體到校復課；不過4月13日出現確診者的班級要到4月25日才能實體復課，加上今天（4月18日）又出現一個班級有確診者，所以並不會跟著4月22日全校實體復課。