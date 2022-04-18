陳柏惟自嘆「不夠基進」首現身　證實辭去中彰投黨部主委

▲前台灣基進立委陳柏惟。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

前台灣基進立委陳柏惟18日表示，自己日前已正式辭去台灣基進中彰投黨部主委一職，也承諾會依照黨的需求繼續協助選務，至於台中黨部主委將由台灣基進秘書長王興煥暫代。王興煥則說，對於陳柏惟的決定，台灣基進雖然感到不捨，但還是予以尊重與祝福。

媒體報導，陳柏惟因站台加上人情還不完，與台灣基進起爭執擬退黨，陳柏惟17日凌晨在臉書澄清，「國民黨不倒、台灣不會好」是他加入基進的參政理念，能幫就幫、沒有偏袒特定派系，目前的狀況是自己不夠基進。

對此，陳柏惟18日首度露面接受媒體採訪，並當場宣讀一份「台灣基進秘書長王興煥與陳柏惟共同聲明」。

陳柏惟表示，台灣基進身為一個新興政黨，如同每個新創立的組織、公司，在前進的路上總會遇到許多困難，一同前進的夥伴們，也需要在許多問題上持續磨合，建構他們對一個新政治政黨的想像。

陳柏惟也證實，自己日前已正式辭去台灣基進中彰投黨部主委一職，也承諾會依照黨的需求繼續協助選務；台中黨部主委將由王興煥暫代，對於陳柏惟的決定，台灣基進雖然不捨，但還是予以尊重與祝福。

陳柏惟說明，有關參選公職的黨內提名機制、地方黨部對友黨初選的因地制宜、在大選時與友黨的合作方式等議題，黨部也收到制度面的改善建議。台灣基進對於黨員意見相當重視，未來將籌組顧問團加強「黨建」，參考專業意見，建構更周延的制度、更有效的對話管道以回應訴求。

陳柏惟強調，面對問題、解決問題、達成共識，再繼續共同努力朝理想前進，是台灣基進共同的原則。對於這段時間的波紋，感謝黨員、台灣基進支持者、各界人士的關心，接下來台灣基進仍會目標一致、團結對外，一起打造更好的台灣，也會持續努力回應台灣社會對他們的期望。