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苗栗縣+5！宜蘭、湖口營區4軍人確診　苑裡高球場1例案號未出　

▲苗栗縣政府公布18日確診足跡疫調。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

▲苗栗縣政府公布18日確診足跡疫調。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

中央疫情指揮中心公告，苗縣18日新增5例確診案，其中4例在宜蘭、湖口服勤現役軍人，因戶籍地在苗栗縣隸屬本縣案例；此外頭份1工人假日宜蘭出遊染疫。另，苑裡1女子任職於苑裡全國高爾夫球場，由於案號未出，疫調持續進行中。

苗栗縣政府表示，確診軍人第1例為造橋鄉、男性23歲（案35117 Ct值18.6）於宜蘭服義務役，4月16日下午返家，4月17日早上出現發燒、頭暈等症狀且服役營區有疫情發生，故自行前往醫院進行快篩陽後再行PCR採檢，於4月17日下午4點陽性確診。第2例為西湖鄉男性28歲（案35875 Ct值16.95）於湖口營區服義務役，16日有流鼻涕症狀且營區有疫情發生故自行前往大千綜合醫院採檢，晚上10點PCR報告陽性確診。

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▲苗栗縣政府公布18日確診足跡疫調。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

▲苗栗縣政府公布18日確診足跡疫調。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

第3例為苗栗市、男性21歲（案35876 Ct值14.68） 於湖口營區服義務役，16日有流鼻涕症狀故自行前往大千綜合醫院採檢，晚上10點PCR報告陽性；第4例頭份市男性22歲（案36139；Ct值14.9） 於宜蘭營區服義務役，16日有流鼻涕症狀故自行前往為恭紀念醫院採檢，晚上11點PCR報告陽性確診。

第5例為竹南鎮男性39歲（案36138；Ct值19.5）任職於頭份市拓林企業股份有限公司，因假日（4月16至17日）與家人至宜蘭旅遊，下午返家後有喉嚨痛症狀，至超商購買快篩試劑自行篩檢，結果太太陰性、個案本人陽性，故自行至為恭紀念醫院採檢，晚上10點PCR報告陽性確診。

▲苗栗縣政府公布18日確診足跡疫調。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

▲苗栗縣政府公布18日確診足跡疫調。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

另外，苑裡鎮女性49歲，任職於苑裡全國高爾夫球場，17日晚上8點，衛生局獲知台中市確診者於4月12日有該高爾夫球場足跡，故緊急連絡與確診者接觸之桿弟至醫院進行PCR採檢，18日早上8點PCR報告為陽性。所涉本縣公共場域足跡已完成清消，請鄉親安心，因案號未出，疫調持續進行中。

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