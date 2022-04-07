快訊／苗栗本土+2！關西軍人群聚+1　頭份卡拉OK女老闆確診

▲苗栗縣7日確診新增2例，縣府公布疫調足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣政府7日公布確診2例，其中營區確診1例（案號未出），男25歲3月30日於成功嶺搭軍中指派遊覽車至苗栗營區，曾與彰化案24999確診者（關西營區軍人）搭同一班專車染疫；另一名為頭份市一間卡拉OK酒店女老闆，5日有咳嗽症狀，6日進行快篩為陽性，2人相關疫調、匡列及採檢持續進行中。

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▲▼衛生局隨即到頭份市芙蓉酒店進行清消。（圖／記者黃孟珍翻攝）

衛生局指出，苗栗營區確診1例（案號未出），男性25 歲CT值36、非本縣子弟，3月30日於成功嶺搭軍中指派遊覽車至苗栗營區，曾與彰化案24999確診者（關西營區軍人）搭同一班專車。因有發燒、感冒症狀去醫院診治，採檢後確診，縣府即刻、匡列，由為恭醫院進駐營區連夜擴大篩檢共計採檢127人，全數陰性。營區已完成清消作業，由衛生單位實地輔導營區落實分艙、分流、全面清消。目前匡列接觸者軍營127人，居家隔離者7人由軍方以防疫巴士送返鄉；同住家人及友人（外縣市）4人轉外縣市通知採檢。

另1確診案25859 ，CT值19.2為居住頭份市、女性52歲，經營芙蓉視聽伴唱酒店，因自4月5日有咳嗽症狀，於6日晚上8點至某診所進行快篩為陽性，立即轉介至為恭醫院PCR採檢，於7日凌晨1點通報陽性，已收治醫院治療。相關疫調、匡列及採檢持續進行中。

另外，新北市案24984及24461為姊妹，4月2日下午1點到4點半由父母自駕到苗栗縣銅鑼鄉大補內彈珠汽水觀光工廠遊玩，依據感染風險匡列58人（本縣8人、外縣市50人）為居家隔離、自主健康管理或自我健康監測，同時段遊客實聯制7筆已發放簡訊通知採檢。

衛生局籲請鄉親倘若與確診者有足跡重疊者，可於今（4月7）日晚上5時至9時及明（4月8）日上午8時至中午12時至為恭醫院及（4月7）日晚上5時至9時大千醫院進行PCR採檢。

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