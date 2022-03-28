長相和照片差太多！軍人網路約砲被拒　怒搶手機「強拍少年裸照」

▲新竹地院依搶奪、強制罪各判處黃男有期徒刑6月。（圖／資料照）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹一名現役軍人黃姓男子於同志交友軟體認識少年，兩人相約2020年5月某日晚間8時至新竹市世興空氣品質淨化區公園見面。少年發現黃長相與照片差距太大，拒絕發生關係，黃於是強奪少年iPhone手機，並強行拍下裸照。經新竹地院審理，對黃依搶奪、強制罪各判刑6個月。

判決書指出，28歲黃姓男子於陸軍第三地區支援指揮部服役，經由社交軟體認識少年，兩人於2020年5月1日晚間8點相約見面。黃開車至公園，用通訊軟體指使少年脫下衣服、走進一旁的小路，想不到少年看到黃長相後，覺得與照片差太多，便拒絕發生關係，黃於是搶奪少年的iPhone手機，並用自己的手機強拍少年裸照。

黃在警詢時供詞反覆，雖承認與少年相約並拍攝其裸照，但一開始辯稱拍照是因為想報警，後又改口，供稱拍照目的僅是想欣賞少年裸身，但要求被害人脫衣後，自己躲在樹叢卻不幸被發現，於是向少年要求「手機拿來」，少年即自行交出手機。警察在黃車上查獲包含少年的3支手機，不過手機內容已清空，並未發現裸照。

法官認為黃法治觀念極為淡薄，嚴重危害社會治安，又影響未滿18歲之告訴人身心健全發展，但念在其未曾有刑事科刑紀錄，且於審理時已坦承犯行，犯後有悔意、態度也尚可，少年也已領回自己被搶奪的手機，最後依搶奪、強制罪各判刑6個月。