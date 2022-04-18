竹縣+13！分佈竹北及新豐　新增職場傳播鏈5例…43足跡曝光

▲新竹縣18日公布，新增13例確診人數，其相關疫調持續進行中。（圖／記者黃孟珍翻攝）



記者黃孟珍／新竹報導

中央今(18日)公布新竹縣新增13例新冠肺炎本土確診案例，其中6例為居隔期滿或匡列採檢確診，7例為因症狀就診就醫採檢確診。就醫採檢確診7人中，有5人為新增職場傳播鏈，分別為案35217、案35218、案35220、案35221和案35215，於職場自購快篩檢測陽性後，同天分批就醫採檢PCR確診，相關疫調持續進行中。

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▲▼新竹縣政府公布足跡疫調。（圖／記者黃孟珍翻攝）

竹縣衛生局表示，新增13例為3位男性、10位女性，年齡分布於6-40歲，Ct值在13.0-34.01之間，症狀以喉嚨痛、咳嗽、發燒為主，分布地區為竹北市9例、新豐鄉4例，目前均安排收治醫院或集中檢疫所治療。

衛生局指出，確診足跡共計有43處，已陸續通知清潔人員完成環境消毒。新竹縣長楊文科呼籲曾出入相關場所民眾請進行自我健康監測，若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等不適症狀，請儘速戴醫用口罩就醫，並通報竹縣防疫專線03-5511287，不得搭乘大眾運輸。

新竹縣自3／27起每日均開設社區篩檢站，目前累計共18453人採檢，在校園和職場專案採檢部分，目前累計辦理32場，共14883人採檢。面對omicron本土疫情，縣府持續落實「施打疫苗、控制疫情、縝密疫調」三大防疫重點，希望有效控制傳播鏈，提升疫苗涵蓋率，保護社區安全。

▲新竹縣社區篩檢站資訊表。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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