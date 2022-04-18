　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雲林+5！　麥寮婚宴感染鏈再擴大　1女童3大人確診

▲雲林縣政府衛生局長曾春美說明今（18）日疫情。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府衛生局長曾春美說明今（18）日疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府今(18)日公佈確診＋5，案35260、案35261、案35262、案35266、案36169其中有4例與麥寮婚宴傳染鏈相關。案35260為昨天確診案33743同住家人，案35262是案33743、44夫妻友人在婚宴結束去找他聊天泡茶，另案35261也是4月10日當天參加喜宴的賓客，案36169未滿10歲女童則為最早發病案31341的女兒。

▲雲林縣政府衛生局長曾春美說明今（18）日疫情。（圖／記者蔡佩旻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲麥寮一分利餐廳婚宴傳染鏈，確診者關係圖。（圖／記者蔡佩旻攝）

案35260為本國籍30多歲男性，為昨日發布婚宴確診一家三口案33743的同住家人，平時在台西鄉自家魚塭工作，身體無不適症狀，因參加4/10麥寮一分利餐廳喜宴，4/16被匡列居家隔離，4/16安排至院採檢，4/17採檢CRR結果陽性Ct值30，目前已安排收治於外縣市集中檢疫所。匡列居家隔離者1人，持續進行調查中。

▲雲林縣政府衛生局長曾春美說明今（18）日疫情。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲案35260確診狀況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案35261為本國籍60多歲男性，平時在台西鄉工作，因參加4/10喜宴被匡列居家隔離，4/17快篩檢測陽性，由衛生所安排至醫院採檢，4/17檢PCR結果陽性Ct值15，目前已安排收治於外縣市集中檢疫所。匡列居家隔離者2人。

▲雲林縣政府衛生局長曾春美說明今（18）日疫情。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲案35261確診狀況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案35262為本國籍60多歲男性，平時在台西鄉工作，4/10並未參加喜宴，但4/12確診友人(案33743、33744)在參加婚宴後至他家中泡茶聊天，4/16開始有咳嗽症狀，自行前往醫院採檢，4/17採檢PCR結果陽性Ct值14，目前已安排於醫院隔離治療。匡列居家隔離者12人。

案35262雲林公共場所足跡，4/14下午14:00-14:20曾至全聯雲林麥寮店購物，4/14下午16:28-16:35至7-11麥中門市購物，2處購物均有戴口罩。

▲雲林縣政府衛生局長曾春美說明今（18）日疫情。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府衛生局長曾春美說明今（18）日疫情。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲案35262確診狀況與公共場所足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案36169為本國籍未滿10歲女童，是麥寮一分利餐廳感染鏈中最早發病的案31341的女兒，4/13因母親(案31341)確診故被匡列居家隔離，4/14採檢PCR陰性，4/17出現發燒等症狀，由衛生所安排至醫院採檢，4/17採檢PCR結果陽性Ct值15，目前已安排收治醫院負壓隔離病房。

▲雲林縣政府衛生局長曾春美說明今（18）日疫情。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲案36169確診狀況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案35266為本國籍20多歲男性，4/16因在斗六精神科專科醫院上班的女性友人案34502確診，故被匡列居家隔離，自述無相關症狀，4/17安排至醫院採PCR陽性Ct值28.3，目前已安排收治外縣市集中檢疫場所。

案35266雲林公共場所足跡，4/13晚間19:00-19:30至斗六阿亮現炒，4/14、16於職場上班，4/15中午11:30-12:00曾至番薯炊仔飯，4/15晚上18:34-18:45在鄉味小館外帶。

▲雲林縣政府衛生局長曾春美說明今（18）日疫情。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府衛生局長曾春美說明今（18）日疫情。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲案35266確診狀況與公共場所足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府教育處說明4月18日停課狀況：

虎尾鎮立仁國小因2名同戶學生家長確診遭匡列居家隔離10天，2生PCR採檢陰性，全校今預防性停課一日清消。

麥寮鄉麥寮國小，今全校停課一日，一名代課教師係參加麥寮婚宴（未與確診者同桌）匡列居家隔離10天、2名學生係因家長確診、另1名女學生確診隔離治療中。

台西鄉崙豐國小1名學生因家長確診匡列居家隔離10天，PCR採檢陰性，該班級預防性停課1日。

虎尾私立大成商工2名僑生在同家餐廳打工，因確診者光顧餐廳而被匡列居家隔離10天，兩名學生同一班級，該班級今停課一日。

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林麥寮喜宴+3　衛生所常態性抗原快篩亭4／18啟動

►雲林+6！參加麥寮婚宴一家3人確診　累計5人染疫

►雲林麥寮喜宴疫情擴大　警友辦事處為台西分局全面投保防疫險

►雲林+5！麥寮婚宴驚爆新娘確診　餐廳停留6hr...還往來夫家娘家

►家裡的保鮮盒該換新了，康寧整組才688元！

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
家長罵翻！敦化國小臨時停課　北市府批錯誤示範：明天復課
兒童疫苗選莫德納被砲轟　柯文哲喊「利大於弊」：有還是先打
快訊／宜蘭最新34處足跡　喜互惠、咖啡店、早午餐店
18歲男確診外出重罰150萬　侯友宜撂狠話：請勿以身試法
快訊／北市92校停課　柯文哲：若戰術不變再2周所有學校會停課
若確診破百萬！前台大醫「提3大重點」：該把疫調力氣轉移
快訊／北市今增270本土　14張確診足跡出爐
快訊／花蓮+57！最新足跡曝　多家超商、全聯、麥當勞
快訊／基隆+115　68海量足跡曝
LIVE／預言全台本週大亂　柯文哲視訊主持記者會
快訊／丁小芹要出獄了！　刑期過半獲假釋
《一家團圓》劇組有人確診！　看完演唱會後染疫
BNT抽1／3劑量變「輝瑞兒童版」？　陳時中曝「不可行」原因
快訊／19縣市都有確診！　本土1390「新北暴增至500人」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／桃園+187！最新15處足跡曝　凱悅YES KTV、青少年活動中心

快訊／不跟進中央！宜縣堅守嚴格舊制　國小2人確診全校停課10天

基隆也加入！林右昌：4／19正式啟動輕症、無症居家照護

2歲童重症嚇壞家長！醫警告1現象「就該小心」：意識不清很嚴重了

苗栗縣+5！宜蘭、湖口營區4軍人確診　苑裡高球場1例案號未出　

「我30歲時也是帥哥」！廖老大自曝爆肥黑歷史　超正嬌妻曝光

雲林+5！　麥寮婚宴感染鏈再擴大　1女童3大人確診

升學考試如期舉行　潘文忠：會考確診生可補考「統測採外加錄取」

快訊／南投+7！首現不滿5歲小姊弟確診　傳染幼教師、保母

快訊／全中運1選手確診！急匡210名同住選手篩檢　比賽停辦3天

大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽

關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

超怕蟲！朋友抓一隻拋過去　他歌唱到一半崩潰尖叫閃躲

張惠妹扛壓力大哭：不後悔回小巨蛋　「蛋蛋比較脆弱」唱完12場辛苦了！

三寶綠燈亮才打方向燈 後方駕駛大怒飆髒話！

廖老大為20歲兒比賽噴5000萬！　頻撞車再三勸：當運動在開就好

2NE1合體了！全場合唱《I AM THE BEST》　Dara經典「直立爆炸頭」嗨到鞋子不見XD

快訊／桃園+187！最新15處足跡曝　凱悅YES KTV、青少年活動中心

快訊／不跟進中央！宜縣堅守嚴格舊制　國小2人確診全校停課10天

基隆也加入！林右昌：4／19正式啟動輕症、無症居家照護

2歲童重症嚇壞家長！醫警告1現象「就該小心」：意識不清很嚴重了

苗栗縣+5！宜蘭、湖口營區4軍人確診　苑裡高球場1例案號未出　

「我30歲時也是帥哥」！廖老大自曝爆肥黑歷史　超正嬌妻曝光

雲林+5！　麥寮婚宴感染鏈再擴大　1女童3大人確診

升學考試如期舉行　潘文忠：會考確診生可補考「統測採外加錄取」

快訊／南投+7！首現不滿5歲小姊弟確診　傳染幼教師、保母

快訊／全中運1選手確診！急匡210名同住選手篩檢　比賽停辦3天

快訊／桃園+187！最新15處足跡曝　凱悅YES KTV、青少年活動中心

中央開放幼童接種莫德納　北市估需9萬劑疫苗：現在有疫苗不足壓力

蝦皮購物舉辦「台灣東南亞新二代人才獎學金」　盼培育台灣新南向人才

類風濕性關節炎「1分鐘微笑量表」　讓你秒懂嚴重程度

快訊／不跟進中央！宜縣堅守嚴格舊制　國小2人確診全校停課10天

基隆也加入！林右昌：4／19正式啟動輕症、無症居家照護

2歲童重症嚇壞家長！醫警告1現象「就該小心」：意識不清很嚴重了

去田裡追朋友！狗回來瞇眼笑好得意　爸見「發黑臭腳」血壓飆高

萬株鳶尾花浪漫無極限！田尾賞花秘境只開放到5月中　國中以下免費

北市譴責敦化國小臨時停課「不周延」　明復課「今當線上演練」

生活熱門新聞

連4日破千！本土+1390「再創新高」

6～11歲打莫德納家長轟爆！ICU醫「1句話破盲點」

19縣市都有確診！本土1390「新北500最多」

自強號列車上有蛇　台鐵急疏散旅客「到宜蘭站後抓蛇」

陸媒酸台灣還能吃什麼？　網秀美食接龍：上海人呢

6至11歲打莫德納　家長反彈聲浪

共存爽到誰？醫喊「台到處充滿極限」但這事例外

中症暴增打3劑疫苗肺炎　鄉民怕爆

2縣市被狂點名！網見人口數：怎炸成這樣

北市敦化、仁愛國小臨時停課到4／25　家長怨：才剛送到校就要接回

送蛋糕被告知客人過世了！外送員1舉動網暖哭

BNT買輸郭董？藥師：不會買就交給有經驗的人買

「新北罰150萬太過了？」洗版論戰

愛迪達突發0.8折券！他爆買1.3萬變1095元

更多熱門

相關新聞

基隆+115連2日破百　15職場37確診佔比最高

基隆+115連2日破百　15職場37確診佔比最高

基隆市長林右昌今（18）日在疫情記者會中說明， 今日基隆新增確診115例，而目前基隆居家隔離人數3672人，較昨日增加513人，自主健康管理345人，較前一日增加42人；社區篩檢站也持續進行，昨日基隆全市篩檢站共計篩檢2755人，今天早上共篩檢1493人；而加開的疫苗集中施打站，昨天共施打1089位，今天早上施打335位。

確診者趴趴走！侯友宜撂狠話「勿以身試法」

確診者趴趴走！侯友宜撂狠話「勿以身試法」

嘉縣+10！旅行社家族9人染疫足跡曝

嘉縣+10！旅行社家族9人染疫足跡曝

彰化+6最新足跡曝　阿妹演唱會再1人染疫

彰化+6最新足跡曝　阿妹演唱會再1人染疫

KTV馬拉松！確診者發IG自嘲：我知道紅了啊

KTV馬拉松！確診者發IG自嘲：我知道紅了啊

關鍵字：

確診新型冠狀病毒雲林麥寮喜宴

讀者迴響

熱門新聞

徐小可夫妻直播暴怒了！他飆罵2點反嗆

只有7天！7-11悄推出「隱藏好康」快取貨

月入10多萬！癡情老闆娘嫁給初戀　竟命喪合歡山

即／自強號列車的蛇抓到了！又粗又長但很乖

牛排婚禮「胡椒、大蛇丸都沒到」遭疑不合

陳芳語認了分手超偶男友！2年戀情斷原因曝光

13歲女兒被俄兵看上　媽當俄軍性奴救女

連4日破千！本土+1390「再創新高」

6～11歲打莫德納家長轟爆！ICU醫「1句話破盲點」

19縣市都有確診！本土1390「新北500最多」

「佐證畫面十分明確」聯盟依規定嚴懲

他上班第一天斷脖慘死　貨梯急墜畫面曝

自強號列車上有蛇　台鐵急疏散旅客「到宜蘭站後抓蛇」

陸媒酸台灣還能吃什麼？　網秀美食接龍：上海人呢

《黑澀會》MeiMei消失8個月變這樣！

更多

最夯影音

更多
大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽

大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽
關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面