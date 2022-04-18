雲林+5！　麥寮婚宴感染鏈再擴大　1女童3大人確診

▲雲林縣政府衛生局長曾春美說明今（18）日疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府今(18)日公佈確診＋5，案35260、案35261、案35262、案35266、案36169其中有4例與麥寮婚宴傳染鏈相關。案35260為昨天確診案33743同住家人，案35262是案33743、44夫妻友人在婚宴結束去找他聊天泡茶，另案35261也是4月10日當天參加喜宴的賓客，案36169未滿10歲女童則為最早發病案31341的女兒。

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▲麥寮一分利餐廳婚宴傳染鏈，確診者關係圖。（圖／記者蔡佩旻攝）

案35260為本國籍30多歲男性，為昨日發布婚宴確診一家三口案33743的同住家人，平時在台西鄉自家魚塭工作，身體無不適症狀，因參加4/10麥寮一分利餐廳喜宴，4/16被匡列居家隔離，4/16安排至院採檢，4/17採檢CRR結果陽性Ct值30，目前已安排收治於外縣市集中檢疫所。匡列居家隔離者1人，持續進行調查中。

▲案35260確診狀況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案35261為本國籍60多歲男性，平時在台西鄉工作，因參加4/10喜宴被匡列居家隔離，4/17快篩檢測陽性，由衛生所安排至醫院採檢，4/17檢PCR結果陽性Ct值15，目前已安排收治於外縣市集中檢疫所。匡列居家隔離者2人。

▲案35261確診狀況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案35262為本國籍60多歲男性，平時在台西鄉工作，4/10並未參加喜宴，但4/12確診友人(案33743、33744)在參加婚宴後至他家中泡茶聊天，4/16開始有咳嗽症狀，自行前往醫院採檢，4/17採檢PCR結果陽性Ct值14，目前已安排於醫院隔離治療。匡列居家隔離者12人。

案35262雲林公共場所足跡，4/14下午14:00-14:20曾至全聯雲林麥寮店購物，4/14下午16:28-16:35至7-11麥中門市購物，2處購物均有戴口罩。

▲案35262確診狀況與公共場所足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案36169為本國籍未滿10歲女童，是麥寮一分利餐廳感染鏈中最早發病的案31341的女兒，4/13因母親(案31341)確診故被匡列居家隔離，4/14採檢PCR陰性，4/17出現發燒等症狀，由衛生所安排至醫院採檢，4/17採檢PCR結果陽性Ct值15，目前已安排收治醫院負壓隔離病房。

▲案36169確診狀況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案35266為本國籍20多歲男性，4/16因在斗六精神科專科醫院上班的女性友人案34502確診，故被匡列居家隔離，自述無相關症狀，4/17安排至醫院採PCR陽性Ct值28.3，目前已安排收治外縣市集中檢疫場所。

案35266雲林公共場所足跡，4/13晚間19:00-19:30至斗六阿亮現炒，4/14、16於職場上班，4/15中午11:30-12:00曾至番薯炊仔飯，4/15晚上18:34-18:45在鄉味小館外帶。

▲案35266確診狀況與公共場所足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府教育處說明4月18日停課狀況：

虎尾鎮立仁國小因2名同戶學生家長確診遭匡列居家隔離10天，2生PCR採檢陰性，全校今預防性停課一日清消。

麥寮鄉麥寮國小，今全校停課一日，一名代課教師係參加麥寮婚宴（未與確診者同桌）匡列居家隔離10天、2名學生係因家長確診、另1名女學生確診隔離治療中。

台西鄉崙豐國小1名學生因家長確診匡列居家隔離10天，PCR採檢陰性，該班級預防性停課1日。

虎尾私立大成商工2名僑生在同家餐廳打工，因確診者光顧餐廳而被匡列居家隔離10天，兩名學生同一班級，該班級今停課一日。

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