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雲林麥寮喜宴疫情擴大　警友辦事處為台西分局全面投保防疫險

▲臺西警友辦事處協助臺西分局尚未投保的警員，一起投保同級的防疫險，也算是為需要服務的民眾增加一層保障。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲臺西警友辦事處協助臺西分局尚未投保的警員，一起投保同級的防疫險，也算是為需要服務的民眾增加一層保障。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林麥寮鄉一分利餐廳4月10日辦理一場喜宴，新娘是麥寮人而夫家是台西鄉蚊港村，在這場婚宴後，連日率續增加新冠狀病毒確診案例，繼昨日新娘篩檢PCR呈陽性確診後，今（17）日更是一口氣增加賓客一家3口確診。有鑒於轄區疫情緊張，臺西警友會主動為警分局內勤人員全投保防疫險，同級保障以維民安。

臺西警分局表示，國內疫情再度升溫，內政部警政署為提高第一線基層員警從事防疫工作之保障，業以公費為同仁投保防疫保險，惟宥於經費之限制，警察分局內勤同仁並未納入保障。臺西警友辦事處主任吳祥斌得知後，贊助經費為內勤人員加保防疫險。

臺西警友辦事處主任吳祥斌表示，不僅是第一線在外奔波員警，警分局內勤同仁其實也經常執行部分防疫專案工作，其實也具染疫風險，為了讓每位警員執行防疫勤務時，皆有相同保險保障，以贊助經費協助臺西分局尚未投保的警員，一起投保同級的防疫險，也算是為需要服務的民眾增加一層保障。

臺西警友辦事處主任吳祥斌同時也是芳源畜牧場負責人，以水簾及高床飼養種鵝提升產蛋率，研發密閉環控水簾鵝舍突破產季問題，在屋頂裝設太陽能板結合綠能永續環保等相當知名，其樂善好施與長期貢獻社會資源均不遺餘力。臺西警分局長黃念生表示，疫情升溫，感謝警友辦事處主任能支持本分局執行防疫工作，並贊助經費使同仁均有相同的防疫保障，特此表達感謝之意。

▲臺西警友辦事處協助臺西分局尚未投保的警員，一起投保同級的防疫險，也算是為需要服務的民眾增加一層保障。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲臺西警友辦事處主任吳祥斌同時也是芳源畜牧場負責人，其樂善好施與長期貢獻社會資源均不遺餘力，圖片為吳祥斌與其70歲的姑姑和兩位兒子合照。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


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