憂感染者遭過度譴責！醫籲別被「恐懼綁架理性」：人性比病毒可怕

▲醫師呼籲停止譴責感染者及其家人。（圖／路透社）

記者楊晏琳／綜合報導

本土病例連4日破千，曾經歷過SARS時期的ICU醫師陳志金表示，每次台灣在面臨重大危機，如SARS、八仙塵爆時，總少不了負面指責受害人的聲音，包括此次新冠肺炎疫情也是。但他提醒，越是這種時候越不能自亂陣腳，否則恐懼將綁架理性，「病毒雖然可怕，但是人性、無知，更可怕！」

陳志金醫師今在臉書喊話，「會擊垮我們的是人性，不是病毒」，他說，像此次台灣首例武漢肺炎的病人，也是受到多方的指責：「她太自私了！」「得病了還上飛機？不顧別人死活！」「在中國爽賺錢，生病就會知道要回來害人？」等等許多不堪入耳的話。

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陳志金認為，其實民眾會有這樣的反應，是人性，但背後的原因是「恐懼」。他說明，面對未明的疫情，大家當然都會害怕，但過度的恐懼卻會綁架理性，讓人們說出不適當的話、做出不適當的事。當年SARS疫情爆發時，身為第一線醫護人員的他與其他同仁，曾面臨民眾叫他們「不能進去餐廳用餐」，甚至學校勸醫護人員的孩子別去上學的狀況。

當時民眾家中有人被隔離，全家都會被鄰居排擠，「這些都是因為無知而產生的過度恐懼，這些都是人性」，因此陳志金認為，加強對民眾的宣導，減少民眾對病人、甚至是醫療人員及其家人的歧視很重要。

他指出，當社會出現過譴責被感染者時，疑似被感染者，會因為害怕被歧視、被攻擊、被隔離，而選擇隱匿不就醫。他呼籲民眾停止譴責、歧視、排擠感染者及其家人。「我相信對疾病的正確認知，能夠避免我們成為比病毒還可怕的人！」

陳志金認為，唯有大家摒棄互相猜忌與不當指責，團結一致、對疾病有正確的認知、配合防疫政策，才能戰勝病毒，否則病毒將會挑人性最脆弱的時候，乘虛而入。