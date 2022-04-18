採購兒童BNT卡關「找郭董出面買？」　陳時中透露：鴻海一直有幫忙

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（18）日在立法院透露兒童疫苗採購困境，合約草案送出2個月仍「有一些小問題」無法談妥。陳時中下午在疫情記者會說明採購複雜原因，是因為生產兒童疫苗的輝瑞公司並無陸港澳台的販售權，因此有進行四方會談。他更透露，這期間「鴻海一直有幫忙」。

中央流行疫情指揮中心17日宣布，6至11歲兒童可施打半劑莫德納，兩劑施打間隔28天，引發許多家長反彈。對此，衛福部長陳時中在立院接受堵訪時表示，都是根據相關報告作出的決定，不適症狀從實驗計畫來看跟成人差不多。

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指揮中心17日表示，食藥署已召開6歲至11歲兒童接種疫苗EUA審查會議，出席的專家建議核准莫德納疫苗可適用於6至11歲兒童的基礎接種，「用法用量為施打兩劑，每劑0.25毫升（含50微克的mRNA，為成人劑量的一半），兩劑施打間隔28天」。

陳時中上午接受立委蔣萬安質詢時坦言，合約來來去去已經2個多月，「每次都有一些小問題」，因為兒童疫苗為「輝瑞」生產，不能直接跟BNT買，上海復星也沒有輝瑞代理權，一切仍在努力中。

陳時中在記者會中表示，國人雖然都以BNT代替輝瑞/BNT，但其實兒童分裝小劑型疫苗只有輝瑞生產，而BNT只授權上海復星公司有陸、港、澳、台銷售權，因此無法直接買。指揮中心日前已與BNT、輝瑞與上海復星進行四方會談，因牽涉三家利潤分配，目前尚無結果，期間民間一直有協助，「對我們來說只要買得到都可以」。

鴻海集團創辦人郭台銘日前出席台大記者會時表示，面對媒體追問是否會將再協助採購新的BNT疫苗，郭董回應，自己從去年8月回台灣後，就一直跟衛福部在溝通，也想繼續捐贈後續的BNT疫苗，可是都沒有得到回音，而國家也沒有再提出這個需求，自己已經等了一年多。

面對現階段輝瑞兒童疫苗採購卡關，有媒體詢問是否會考慮找郭董或台積電等民間企業討論怎麼買？對此，陳時中回應，「這段時間其實鴻海一直有在幫忙，大家互相聯繫這都沒有斷過。」