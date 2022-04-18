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民進黨團：目前無全面發放振興券必要　支持特別預算購買快篩試劑

▲▼三級警戒降級專題：萬華拚重生,東三水街市場,艋舺大豐魚丸。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院函請立法院同意特別條例延長1年。（示意圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬18日指出，特別預算還有超過1300億還沒使用完畢，目前看起來不需要增加預算，只需要延長使用期限，民進黨團全力支持。另外，面對新的狀況會有新的應對措施，民進黨團也支持將特別預算拿來購買快篩試劑。

行政院發言人羅秉成17日表示，行政院已在15日函請立法院同意「嚴重特殊傳染病防治及紓困振興特別條例（以下簡稱特別條例）」及特別預算施行期間均延長至2023年6月30日。現階段暫無提出增加特別預算總額的修法需求，政府會視未來疫情發展情形，適時妥為因應之決定。

鄭運鵬18日受訪時表示，疫情2年半以來，病毒一直在突變，全球疫情的變化都超過各國政府的預期，特別條例因為帶有特別預算的編列，因此條例內必須帶有年限，而年限和疫情發展相關，並不是2年前立法院和行政院可以預先判斷的。

鄭運鵬說明，這次行政院提出特別條例再延長1年，民進黨團會全力支持。現在疫情到了另一個階段，必須要有更多彈性的處理，相信國人都可以理解指揮中心的功能，需要繼續存在。

鄭運鵬指出，尤其是特別條例第7條，有給指揮中心跨部會與跨越衛福部權限的特別授權，透過指揮中心一致的防疫管理，不造成社會恐慌，讓市民朋友能夠繼續正常生活。

鄭運鵬也說，特別預算的額度還有超過1300億，還沒有使用完畢，目前看起來不需要增加預算，只需要延長使用期限，延長條例授權和延長特別預算使用期限，應該都是單純的政策必要，民進黨團全力支持。

鄭運鵬表示，這2年來台灣的景氣是全世界最好的，目前應該不會再有全面發放振興券的必要，不過特別預算還有剩餘，各部會評估對於特別的產業，例如觀光、餐飲、旅館業等，「還有需要特別去照顧的話，我認為可以花在這上面」。

鄭運鵬認為，疫情多變的狀況跟需要對抗的方式，已經跟去年完全不同，就像去年也不會去買快篩劑，而今年的快篩劑效果又比前2年更好，面對新的狀況會有新的應對措施，民進黨團會支持特別預算拿來買快篩試劑。

民進黨立委許智傑受訪時則說，特別預算還有超過1300億元，這些都是要幫助受困產業、振興經濟的救命錢，加上現在疫情升溫，各行各業又遭遇到衝擊，所以他相當支持特別條例延長，甚至再加碼推出還沒有用完的振興券回饋給民眾，政府都可以考慮、統整思考。

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