館長嗆打3劑進健身房是狗屎政策　陳時中：打疫苗是件好事

▲陳時中公布本土增1390例。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

指揮中心宣布要「打滿3劑疫苗」才能進入健身房，除藝人李沛旭認為規定不合理外，館長陳之漢怒批「你這政策爛得跟狗屎一樣！」，質疑難道深蹲比吃飯更容易染疫？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（18日）回應，打疫苗不是壞事情。

館長提到「24場域工作人員都要接種3劑疫苗」的部分，館長坦言真的很不解，「不要說健身房，你特殊行業的坐檯小姐，跟去餐廳吃飯有什麼兩樣？餐廳吃飯大家是戴著口罩吃飯嗎？這是非常沒有邏輯的。邏輯觀念只敢得罪比較小單位的人，那大單位的像百貨公司、像美食街、像大型餐廳，他們吃不吃東西？吃東西要不要脫口罩？」

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「你這政策爛得跟狗屎一樣！」對於被特別點名的24場域，館長還開噴，「吃飯、看電影去哪裡的，去坐捷運、公車，這不用打三劑，因為你知道都要打的話，很多人跟你輸贏」，他支持蔡英文也支持侯友宜，兩人都有好的地方，但也有做不足的地方，疫情應該講求科學證據，要用科學方式做配套措施。

陳時中說，打疫苗不是壞事情，若要求大家打疫苗是一件傷害身體且沒幫助的事情，當然很多事情大家可以來討論，但這是一件好事情，裡面（健身房）把口罩脫下來，相對在室內呼吸都會有影響，所以才做此要求，也希望大家配合。