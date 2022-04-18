快訊／本土+1390「再創新高」！連4日破千　另增90例境外移入

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（18）日公布新增1480例本土個案，再創歷史新高，其中本土個案佔1390例、境外移入90例。今日新增本土個案分佈19縣市，以新北500例最多、台北270例次之，澎湖也有1例確診。今日也新增1例中症個案，為60多歲男性，打過3劑疫苗仍中鏢，目前本土中重症個案累計47例。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



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指揮中心表示，今日新增之1,390例本土病例，為699例男性、687例女性、4例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2022)年4月6日至4月18日，其中包含715例為無症狀感染。

個案分佈為新北市(500例)，臺北市(270例)，桃園市(187例)，基隆市(115例)，宜蘭縣(68例)，花蓮縣(57例)，臺中市(41例)，高雄市(31例)，臺南市及屏東縣(各21例)，新竹市(20例)，臺東縣(14例)，新竹縣(13例)，嘉義縣(10例)，南投縣(7例)，雲林縣(6例)，苗栗縣(5例)，彰化縣(3例)，澎湖縣(1例)。相關疫情調查持續進行中。

▲4/18新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心統計，截至目前國內累計7,724,748例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含7,688,405例排除)，其中35,983例確診，分別為9,785例境外移入，26,144本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增4例空號病例(原本土病例案33730、案34513、案34646、案34666，經疫調後為陰性個案，改列空號)，累計198例移除為空號。

2020年起累計854例COVID-19死亡病例，其中840例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市30例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

本土疫情升溫，指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。