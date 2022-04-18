漫步台北享受「城市綠生活」！踩點探索驚喜況味

▲4月22日是「世界地球日」，跟著台北畫刊一同探索城市的驚喜角落，與地球共好的永續可能。（圖／台北畫刊提供，下同）

生活中心／綜合報導

炎熱多雨的4月到來，清明後天氣酷熱，愈發意識到環境保護的重要性。正逢4月22日「世界地球日」，生活在城市的我們，在感受日常美好時，透過小細節就能輕鬆響應綠生活！快跟著台北畫刊，一同探索與地球共好的永續可能，發掘更多城市的驚喜角落！

台北綠色生活指南！飲食到衣著的永續提案

綠色生活不僅是一種理念，近年更成為普世價值，從自帶環保用具到選擇綠色飲食、永續時尚等，其實台北的綠色生活早已悄悄萌芽、益發茁壯。

綠色飲食是「倡導友善農法及畜牧、使用在地生產的當令食材、減少添加物、避免料理過程中的浪費、倡議零剩食」的飲食理念。台北綠色飲食選擇非常多，從精緻餐飲到茶樓、便當店、乳酪店、麵包店，到假日圓山花博小農市集等應有盡有！無論是蔬食者或葷食者，都可以找到兼顧美味和友善土地的選擇！

而台北更是各大時尚品牌進駐的首選地，許多衣著龍頭都在發展永續行動，店鋪設有愛心二手衣回收箱，讓時尚也能變身綠色產業，吸引對新概念接受度高的台北人，在無形中對永續時尚更有概念，來看看如何實踐永續時尚。

推薦本期畫刊–「響應綠色飲食 享用美味也愛地球」&「穿出永續時尚 開啟衣著的綠色革命」篇章

前進巨大寶庫！五花八門、臥虎藏龍的台北傳統市場

想切身感受一個地方的文化和人情味，逛傳統市場是最接地氣的選擇。台北的市場各有特色，如何找到符合需求的商品是一門學問。在傳統市場採買的特色就是，不僅能與頭家面對面交流，更有多樣商品可挑選！

「網路基因WebGene」總經理施俊宇特別在台北畫刊分享自身在市場穿梭30 年的經驗，為大家分門別類、推薦不同傳統市場的特色購買指南：買到美味肉品的中崙市場、能快速上菜的南門市場熟食攤、儼然是異國風味藏鮮庫的士東市場、充滿海洋鮮味的濱江市場等，詳細尋寶路線，歡迎翻開台北畫刊，探索臥虎藏龍的台北傳統市場。

推薦本期畫刊–「料理達人施俊宇：市場的人情味不可取代」&「台北市場尋寶圖」（word連結是料理達人那篇）篇章

城市不可缺劇場！北藝中心帶來的無限可能

台灣的劇場文化發展有年，雖各式媒體和數位技術蓬勃發展，實體劇場帶來的感官享受是無可取代的。而2022年7月即將開幕的台北表演藝術中心，引發多方人馬對即將引爆的藝文風潮更為期待！

北藝中心董事長劉若瑀與劇場及影視導演楊景翔分享了台北40多年來的劇場發展，提到：「城市不可缺劇場！」在一個城市中，必須具備不同尺寸的劇場，讓劇團擁有循序漸進的學習運用空間、發展出不同規模的演出。兩人對台北未來的劇場發展可能性，充滿無限想像。

推薦本期畫刊–「我們都愛現代劇場——北藝中心董事長劉若瑀× 劇場導演楊景翔」篇章

多部3D動畫鉅作問世 台灣職人讓想像變成視覺饗宴

台灣過去3D動畫主要應用在影像後製、遊戲製作、海外影視作品代工上，如今有越來越多本土動畫作品問世，引起眾人對動畫產業的關注。

台北作為台灣的動畫產業中心，匯集眾多動畫師與各有所長的相關產業職人，以天馬行空的想像搭配純熟技術，為台灣3D 動畫的未來開拓無限可能！

例如戲劇《茶金》，就將動畫與真人實景結合，讓3D動畫跨越虛實界線！團隊製作1950年代的擬真街景動畫播放於LED螢幕，演員只要在棚內拍攝，不僅省去搭建實景的巨大成本，更賦予本土影視創作更多想像！

推薦本期畫刊–「開拓視覺藝術的可能性— 3D 動畫人員」篇章

台北市政府觀光傳播局廣告