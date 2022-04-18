　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

漫步台北享受「城市綠生活」！踩點探索驚喜況味

▲▼台北,城市綠生活,世界地球日,台北畫刊,永續。（圖／台北畫刊提供）

▲4月22日是「世界地球日」，跟著台北畫刊一同探索城市的驚喜角落，與地球共好的永續可能。（圖／台北畫刊提供，下同）

生活中心／綜合報導

炎熱多雨的4月到來，清明後天氣酷熱，愈發意識到環境保護的重要性。正逢4月22日「世界地球日」，生活在城市的我們，在感受日常美好時，透過小細節就能輕鬆響應綠生活！快跟著台北畫刊，一同探索與地球共好的永續可能，發掘更多城市的驚喜角落！

台北綠色生活指南！飲食到衣著的永續提案
綠色生活不僅是一種理念，近年更成為普世價值，從自帶環保用具到選擇綠色飲食、永續時尚等，其實台北的綠色生活早已悄悄萌芽、益發茁壯。

綠色飲食是「倡導友善農法及畜牧、使用在地生產的當令食材、減少添加物、避免料理過程中的浪費、倡議零剩食」的飲食理念。台北綠色飲食選擇非常多，從精緻餐飲到茶樓、便當店、乳酪店、麵包店，到假日圓山花博小農市集等應有盡有！無論是蔬食者或葷食者，都可以找到兼顧美味和友善土地的選擇！

而台北更是各大時尚品牌進駐的首選地，許多衣著龍頭都在發展永續行動，店鋪設有愛心二手衣回收箱，讓時尚也能變身綠色產業，吸引對新概念接受度高的台北人，在無形中對永續時尚更有概念，來看看如何實踐永續時尚。
推薦本期畫刊–「響應綠色飲食 享用美味也愛地球」&「穿出永續時尚 開啟衣著的綠色革命」篇章

▲▼台北,城市綠生活,世界地球日,台北畫刊,永續。（圖／台北畫刊提供）

前進巨大寶庫！五花八門、臥虎藏龍的台北傳統市場
想切身感受一個地方的文化和人情味，逛傳統市場是最接地氣的選擇。台北的市場各有特色，如何找到符合需求的商品是一門學問。在傳統市場採買的特色就是，不僅能與頭家面對面交流，更有多樣商品可挑選！

「網路基因WebGene」總經理施俊宇特別在台北畫刊分享自身在市場穿梭30 年的經驗，為大家分門別類、推薦不同傳統市場的特色購買指南：買到美味肉品的中崙市場、能快速上菜的南門市場熟食攤、儼然是異國風味藏鮮庫的士東市場、充滿海洋鮮味的濱江市場等，詳細尋寶路線，歡迎翻開台北畫刊，探索臥虎藏龍的台北傳統市場。
推薦本期畫刊–「料理達人施俊宇：市場的人情味不可取代」&「台北市場尋寶圖」（word連結是料理達人那篇）篇章

▲▼台北,城市綠生活,世界地球日,台北畫刊,永續。（圖／台北畫刊提供）

城市不可缺劇場！北藝中心帶來的無限可能
台灣的劇場文化發展有年，雖各式媒體和數位技術蓬勃發展，實體劇場帶來的感官享受是無可取代的。而2022年7月即將開幕的台北表演藝術中心，引發多方人馬對即將引爆的藝文風潮更為期待！

▲▼台北,城市綠生活,世界地球日,台北畫刊,永續。（圖／台北畫刊提供）

北藝中心董事長劉若瑀與劇場及影視導演楊景翔分享了台北40多年來的劇場發展，提到：「城市不可缺劇場！」在一個城市中，必須具備不同尺寸的劇場，讓劇團擁有循序漸進的學習運用空間、發展出不同規模的演出。兩人對台北未來的劇場發展可能性，充滿無限想像。
推薦本期畫刊–「我們都愛現代劇場——北藝中心董事長劉若瑀× 劇場導演楊景翔」篇章

▲▼台北,城市綠生活,世界地球日,台北畫刊,永續。（圖／台北畫刊提供）

多部3D動畫鉅作問世　台灣職人讓想像變成視覺饗宴
台灣過去3D動畫主要應用在影像後製、遊戲製作、海外影視作品代工上，如今有越來越多本土動畫作品問世，引起眾人對動畫產業的關注。

台北作為台灣的動畫產業中心，匯集眾多動畫師與各有所長的相關產業職人，以天馬行空的想像搭配純熟技術，為台灣3D 動畫的未來開拓無限可能！

▲▼台北,城市綠生活,世界地球日,台北畫刊,永續。（圖／台北畫刊提供）

例如戲劇《茶金》，就將動畫與真人實景結合，讓3D動畫跨越虛實界線！團隊製作1950年代的擬真街景動畫播放於LED螢幕，演員只要在棚內拍攝，不僅省去搭建實景的巨大成本，更賦予本土影視創作更多想像！
推薦本期畫刊–「開拓視覺藝術的可能性— 3D 動畫人員」篇章

台北市政府觀光傳播局廣告

►家裡的保鮮盒該換新了，康寧整組才688元！

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
快訊／吳姍儒接觸確診者被匡列　快篩結果出爐
快訊／統一獅抗議遭驅逐　中職懲處出爐
南韓今全面解封！確診免隔離　一般診所看病
新竹市加入輕症居家照護　陳時中：有6縣市已實際上路
輕症解隔條件放寬！發病4日內「二採陰」得解隔　1類人不適用
快訊／《小明星大跟班》來賓確診！　吳宗憲、Sandy今做PC
快訊／增1例「中症」！　60多歲男打滿3劑仍中鏢
快訊／19縣市都有確診！　本土1390「新北暴增至500人」
快訊／本土+1390「再創新高」　連4日破千
LIVE／確診恐持續破千例　陳時中最新說明
郭俊佑道歉！　認了丟頭盔「行為很不應該」
醫警告「3壞習慣＝重症危險因子」：一沾上去，沒完沒了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

疫後的春日旅遊　發現台北新地標

台北時空小旅！百年前後潮男潮女流行話題大不同

竹縣+13！分佈竹北及新豐　新增職場傳播鏈5例…43足跡曝光

王國材看報導才知打3劑出團新規　陳時中：抱歉沒和相關單位溝通

輕症解隔條件再放寬！　居家照護滿10天「免快篩」就可解隔

評估全台20%人口染疫　陳時中：已備70萬份藥物夠用

陳時中曝兒童疫苗採購困境：輝瑞無亞洲銷售權　民間有一直協助

新竹市加入輕症居家照護！　陳時中：有6縣市已實際上路

輕症確診解隔條件放寬！發病4日內「二採陰」得解隔　這類人不適用

獨／大甲媽的神蹟他超有感　無懼疫情業績翻倍！加碼50萬贈金牌　

大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽

關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

張惠妹扛壓力大哭：不後悔回小巨蛋　「蛋蛋比較脆弱」唱完12場辛苦了！

超怕蟲！朋友抓一隻拋過去　他歌唱到一半崩潰尖叫閃躲

三寶綠燈亮才打方向燈 後方駕駛大怒飆髒話！

廖老大為20歲兒比賽噴5000萬！　頻撞車再三勸：當運動在開就好

水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃

竹縣+13！分佈竹北及新豐　新增職場傳播鏈5例…43足跡曝光

王國材看報導才知打3劑出團新規　陳時中：抱歉沒和相關單位溝通

輕症解隔條件再放寬！　居家照護滿10天「免快篩」就可解隔

評估全台20%人口染疫　陳時中：已備70萬份藥物夠用

陳時中曝兒童疫苗採購困境：輝瑞無亞洲銷售權　民間有一直協助

新竹市加入輕症居家照護！　陳時中：有6縣市已實際上路

輕症確診解隔條件放寬！發病4日內「二採陰」得解隔　這類人不適用

獨／大甲媽的神蹟他超有感　無懼疫情業績翻倍！加碼50萬贈金牌　

增1例「中症」！60多歲男打滿3劑仍中鏢　本土中重症累積47例

快訊／19縣市都有確診！　本土1390「新北暴增至500人」

楊千霈親自敲通告　陳零九鬆口吐「確診心聲」

竹縣+13！分佈竹北及新豐　新增職場傳播鏈5例…43足跡曝光

王國材看報導才知打3劑出團新規　陳時中：抱歉沒和相關單位溝通

17歲浪貓遊蕩《冰與火》君臨城前　萬人請命管理處：不要趕走牠

輕症解隔條件再放寬！　居家照護滿10天「免快篩」就可解隔

快訊／吳姍儒接觸確診者被匡列！曝「身體2大症狀」　快篩結果揭曉

評估全台20%人口染疫　陳時中：已備70萬份藥物夠用

統一獅激情抗議遭驅逐　中職懲處結果出爐

下雨2桶胖瓦斯塞爆「專屬遮雨後座」　左邊基妹被擠去邊邊臉超臭

爺爺救不了她！烏12歲女童被「強行遣送」俄孤兒院　淪訊息戰棋子

生活熱門新聞

6～11歲打莫德納家長轟爆！ICU醫「1句話破盲點」

連4日破千！本土+1390「再創新高」

自強號列車上有蛇　台鐵急疏散旅客「到宜蘭站後抓蛇」

6至11歲打莫德納　家長反彈聲浪

共存爽到誰？醫喊「台到處充滿極限」但這事例外

陸媒酸台灣還能吃什麼？　網秀美食接龍：上海人呢

中症暴增打3劑疫苗肺炎　鄉民怕爆

2縣市被狂點名！網見人口數：怎炸成這樣

北市敦化、仁愛國小臨時停課到4／25　家長怨：才剛送到校就要接回

「新北罰150萬太過了？」洗版論戰

送蛋糕被告知客人過世了！外送員1舉動網暖哭

19縣市都有確診！本土1390「新北500最多」

愛迪達突發0.8折券！他爆買1.3萬變1095元

本土確診狂飆鬧「快篩試劑荒」　網驚 : 你別亂跑吧！　

更多熱門

相關新聞

議會席次數不重要　提出最適人口數

議會席次數不重要　提出最適人口數

松山信義區因為人口減少，議員人數從10個縮減為9個。高雄市三民區也遇到一樣的情況。但都市發展的歷程本來就是先都市化，然後人口再疏散到郊區。人口數問題，不應只求成長，而是市府須在人口政策上主動提出「最適合的人口數」，配上精準的人口數量預估，對未來10年的各項問題發展，提出最合理的政策。

快訊／黃珊珊最新居隔狀況曝　自嘲換到兩年半以來首次休假

快訊／黃珊珊最新居隔狀況曝　自嘲換到兩年半以來首次休假

北北桃最強母雞　蔣萬安跨區替新北、桃園議員拜票

北北桃最強母雞　蔣萬安跨區替新北、桃園議員拜票

三寶乘客路中央想購物　突開車門擊落女騎士

三寶乘客路中央想購物　突開車門擊落女騎士

不斷更新／中央、雙北政府機關共19人確診

不斷更新／中央、雙北政府機關共19人確診

關鍵字：

台北城市綠生活世界地球日台北畫刊永續

讀者迴響

熱門新聞

月入10多萬！癡情老闆娘嫁給初戀　竟命喪合歡山

徐小可夫妻直播暴怒了！他飆罵2點反嗆

即／自強號列車的蛇抓到了！又粗又長但很乖

牛排婚禮「胡椒、大蛇丸都沒到」遭疑不合

只有7天！7-11悄推出「隱藏好康」快取貨

陳芳語認了分手超偶男友！2年戀情斷原因曝光

6～11歲打莫德納家長轟爆！ICU醫「1句話破盲點」

13歲女兒被俄兵看上　媽當俄軍性奴救女

連4日破千！本土+1390「再創新高」

「佐證畫面十分明確」聯盟依規定嚴懲

他上班第一天斷脖慘死　貨梯急墜畫面曝

自強號列車上有蛇　台鐵急疏散旅客「到宜蘭站後抓蛇」

6至11歲打莫德納　家長反彈聲浪

共存爽到誰？醫喊「台到處充滿極限」但這事例外

陸媒酸台灣還能吃什麼？　網秀美食接龍：上海人呢

更多

最夯影音

更多
大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽

大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽
關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面