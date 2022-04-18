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快訊／黃珊珊最新居隔狀況曝　自嘲換到兩年半以來首次休假

▲▼北市12日首長共識營。市長柯文哲、副市長黃珊珊、蔡炳坤等官員皆出席。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

記者蘇晏男／台北報導

台北市長柯文哲與副市長黃珊珊昨因4/13時近距離接觸確診貴賓，所幸PCR採檢陰性，目前居家隔離中。黃珊珊今（18日）上午表示，目前身體健康，請大家不用擔心，也保證市政如常運行。此外，黃珊珊在昨晚居隔第一篇PO文中說，這是她在北市府工作兩年半以來，第一次「休假」，也是第一次一天在家待超過8小時，但她仍會每天盯著疫情。

ITS協會／中華智慧運輸協會13日拜會北市府，與柯文哲、黃珊珊以及相關局處召開會議，會議進1小時；然而該協會其中1人（案34273）4/9-4/13前往澎湖參加旅遊團，包括他在內有多名團員確診。柯文哲、黃珊珊接獲消息後，急赴醫院PCR，結果皆是陰性，目前兩人皆在居家隔離中，預計4/24晚間0時起解隔。

對於目前最新身體狀況，黃珊珊18日上午10時許透過臉書表示，「我的身體目前很健康，請大家不用擔心！當國家決定走向共存，日常工作都得四處奔波的我，心裡其實早就做好準備。」

黃珊珊強調，她向大家保證，自己跟柯文哲即使被隔離，市政也會如常運行，只是改成居家辦公與線上會議。晨會照舊，防疫會議、防疫記者會以及居家照顧演練，也都會正常舉行。北市府演練居家辦公已經兩年了，台北市政絕對不可能停擺。

另外，黃珊珊17日晚間在臉書發出居隔第一篇文，表示在北市府工作半年以來，自己從未休假，只有兩次住院的紀錄，一次是2020年重感冒，另一次是2021年7月因尿道炎引發腎臟炎，住院10天，但由於當時疫情嚴峻，她每天還是回北市府開會上班。

黃珊珊說，柯文哲與她及2名北市府副局長被通知居家隔離，「這是我兩年半以來第一次『休假』」。對於PCR陰性，黃珊珊則說，這表示她自己還沒有被感染，也沒有傳染給別人的風險，所以這幾天跟她見面的朋友，還有一起跑步的跑友們，應該沒有問題，請大家放心。

黃珊珊指出，即使自己在居家隔離，但也會變成居家辦公，還是要處理市政府及防疫相關工作，她會每天緊盯疫情。

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