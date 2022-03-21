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疫後的春日旅遊　發現台北新地標

疫後的春日旅遊　發現台北新地標（圖／台北畫刊提供）

▲3月春暖花開，「台北玫瑰展」、「士林官邸玫瑰展」邀請遊客一同來賞花。（圖／台北畫刊提供）

生活中心／台北報導

3月百花盛開，快跟著台北畫刊的步伐，走入春光爛漫的玫瑰園海芋季，或是品嘗酸甜的果醬、泰國料理；最後在別具特色的建物裡，度過美好時光。

春遊賞花趣：粉色公主遇上繁星 玫瑰與海芋花盛開
迎來春季，萬物復甦且花朵競相綻放，春天的花卉長得最快、開得最旺，因此賞花最好的季節就是現在。花博公園新生園區正舉辦「台北玫瑰展」，擁有北台灣數量和品種最多的玫瑰園，今年3月更是新擴建完成「祕密花園」，以石牆、石拱門和心型水景打造浪漫景觀，為原有的五個展區帶來嶄新樣貌。

同樣有著玫瑰盛開的士林官邸，也在等你來欣賞不同品種玫瑰的萬種風情。另外，3月18日至4月24日在陽明山竹子湖的海芋季也正熱鬧舉辦，趕快點開這期的台北畫刊，一窺海芋季期間有哪些特色活動，讓你無論在平假日都能感受徜徉在白色花田裡的幸福。
推薦本期畫刊–「春日裡的浪漫氣息 台北及士林官邸玫瑰展」&「花田間的白色幸福2022竹子湖海芋季

疫後的春日旅遊　發現台北新地標（圖／台北畫刊提供）

▲將自製草莓醬淋在法式吐司上，擺盤繽紛、味覺也富有層次。（圖／台北畫刊提供）

時間入味、對食物講究 果醬與台式泰國菜不謀而合的關鍵
對好吃的食物需要講究嗎？用季節水果製成果醬的師傅會大力地點頭贊同。以糖醃漬、運用大量時間熬煮、重視糖酸比的果醬，做起來其實不難，熬煮時每個人都能成為調香師，把你想要的前味、中味、後韻調配入鍋，創造獨一無二的成品。這期的台北畫刊，將帶你見識哪些水果是熬成果醬的上選，以及春天盛產的草莓、桑椹以及刀工講究且自成一派的柑橘果醬應如何熬製。

若對飲食來源講究極致，你會發現台式泰國菜的來源之奧妙，本期的台北畫刊將揭露打抛肉、月亮蝦餅與泰式椒麻雞的「偽泰式」風貌，一窺因時間、歷史因素、情懷等原因揉合的台式泰國菜。
推薦本期畫刊– 「春天的果醬 品的是時間的味」&「泰國吃不到的台式泰國菜

疫後的春日旅遊　發現台北新地標（圖／台北畫刊提供）

▲台北新地標－臺北表演藝術中心，是未來台北表演藝術的重要基地。（圖／台北畫刊提供）

台北新舊交融典範─親近的公共建築新地標、老屋新生的美好故事
台北的新舊交融不只在美食人文，也在你我最熟悉不過的美術館、表演中心、公園等公共建築，也適合春日一探的旅程。台北畫刊與建築設計總監對話，認識公共建築的設計要素與使命，以及台北最受矚目的新地標——臺北表演藝術中心打破既定劇場空間設計框架的創舉。

回眸一看，台北的歷史在老屋刻鑿下的痕跡，留下的故事亦值得回味探尋。跟隨愜意大使的專業帶路，深探台北老屋歷史，發掘日式宿舍群的改造現況、獲獎的信仰空間如何權衡空間重整，以及社區老宅翻新後的樣貌。
推薦本期畫刊–「親近公共建築 一同感受迷人地景線」&「建築師孫啓榕： 老建築以自身歷史，訴說台北獨特之處。

疫後的春日旅遊　發現台北新地標（圖／台北畫刊提供）

▲有全台最美圖書館稱號的北投圖書館。（圖／台北畫刊提供）

節能環保不只是説説 循環杯、綠建築讓你看見台北與自然和諧共生的決心
環境永續概念近年興起，無論在日常使用的包裝容器，抑或屹立於城市各角落的建築，紛紛融入循環經濟、強調與自然和諧共存的設計理念，以消耗最少的地球資源和製造最少廢棄物為目標，逐步落實。在台北購買飲料時，不妨使用A點借B點還的循環杯；造訪堪稱為全台最美圖書館的台北市立圖書館北投分館時，多了解並認同綠建築的重要性。

推薦本期畫刊–「人人參與的循環未來」&「感受綠色建築 漫步和諧共生的城市

(台北市政府觀光傳播局廣告)

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關鍵字：

疫後台北畫刊春遊老屋

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