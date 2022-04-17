三寶乘客路中央「想購物」　突開車門擊落倒楣女騎士

▲15日下午謝姓女騎士騎車經過羅斯福路一段無辜遭三寶婦女開車門擊落，警方介入調查。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

民眾開車出門請多留心車上乘客！台北市15日15時許在中正區羅斯福路一段發生一起小客車停等紅燈時，車上女乘客突然打開後車門下車，導致後方路過騎士無法反應直接撞上，所幸當時路口紅燈謝姓女騎士已經煞車減速，僅摔倒身上多處擦傷，並無大礙。

▲15日下午謝姓女騎士騎車經過羅斯福路一段無辜遭三寶婦女開車門擊落，警方介入調查。（圖／記者張君豪翻攝）

根據轄區中正二警方調查，當時自小客車駕駛吳男（65歲）開著銀白色LEXUS轎車載著葉姓母親（83歲）行經羅斯福路北往南方向，當時在路口等紅燈時，坐在後座的葉女居然突然打開車門說要下車購物，謝姓騎士行經該處，被突如其來打開的車門擊落，當場倒地身上多處擦傷。

警方到場蒐證，確定謝姓騎士雖然受傷但不需送醫，雙方均未飲酒；謝姓騎士事後PO網：指稱肇事的葉女事發後還想搭計程車離開，所幸在民眾反映下遭警方攔下；雙方將根據車禍處理流程協調後續賠償和解事宜。

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