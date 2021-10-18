台北時空小旅！百年前後潮男潮女流行話題大不同

▲台灣新文化運動將屆百年，百年前後潮男潮女流行話題大不同。（圖／《台北畫刊》提供，下同）



生活中心／綜合報導

台灣新文化運動將屆百年，本期《台北畫刊》以時空旅人為媒介，帶大家關注1920、30年代新文化運動的歷史軌跡。想知道百年前潮男潮女的流行話題、音樂、料理風格有何不同？而視角一轉，本期也帶您一揭現在穿衣時尚(臺北時裝週)及美食浪潮(台北米其林)的全新演變；最後，在秋高氣爽的10月，《台北畫刊》也誠摯的推薦您走進山林、欣賞飛鳥，並收錄北市最佳賞鳥景點及登山前的所有準備重點。

文青站出來！ 百年一遇 這波「文協潮」跟上了沒？



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1921，臺灣史上第一個思想啟蒙團體「台灣文化協會」成立，當時成功匯聚青年知識分子，喚醒當代思想啟蒙。今年是文協成立百年，全台藝文界致敬回顧活動百花齊放，如果你還沒跟上這波「百年文協潮」，趕快點開這期台北畫刊，帶你走訪1920、30年代台北文青們齊聚之地，看看百年前後的潮男潮女關注、熱烈討論的話題，有何不同！

(推薦本期畫刊–【台北故事】-「文化時空旅人」篇章)

https://www.travel.taipei/zh-tw/pictorial/article/28281

音樂、美食時空旅人帶路 百年前大稻埕啥款？！



你一定聽過茄子蛋的浪流連，但你知道台語流行歌的風潮是何時吹起的嗎？1920、30年代是本土音樂的黃金年代，當時的知識青年高唱自創社運歌曲，用音樂傳達對理想家國的想像；百年後的今天，台北畫刊帶你走進歷史中的唱片行，並邀來以傳統樂器作為基底的音樂人-百合花樂團主唱林奕碩，分享他們如何帶著傳統樂器到新時代，給予創作更多元新穎的姿態；那時除了風起雲湧的社會文化運動，大稻埕也是許多美食滋味的記憶場景。跟隨美食達人蕭秀琴及陳玠甫，前往熟悉的老鋪，找尋百年來滋養一方人的美食氣味，在庶民生活中，窺見文化傳承的光影。

(推薦本期畫刊–【台北故事】- 「音樂時空旅人」&「料理時空旅人」兩篇章)

當代潮男女之路─前進臺北時裝週、探訪綠星米其林餐廳



抓不住百年前潮流，當代潮男潮女話題─「時尚」和「美食」請趕快追上。LV、香奈兒這些名牌壓軸大秀已在巴黎時裝週陸續登場，台北畫刊與時尚圈人士對話，帶你了解「時裝週」有多重要，順便走進臺北時裝週，看看台灣時尚界的當紅新勢力。而吃貨必追的2021米其林指南名單出爐，今年新增「米其林綠星」評選，提倡減少廢食與公平採購，讓我們展開台北米其林綠星之旅，看這些餐廳如何兼顧美味與現在當紅的永續理念。

▲走進臺北時裝週，看看台灣時尚界的當紅新勢力。

(推薦本期畫刊–【聊台北】- 「台北真時尚！」&【台北食】- 「台北的米其林綠星之旅」兩篇章)

台北真時尚 https://www.travel.taipei/zh-tw/pictorial/article/28295

米其林綠星之旅 https://www.travel.taipei/zh-tw/pictorial/article/28284

百年流轉 青山飛鳥一直在



百年流轉、潮流迭起，回首許多人事已非，只能在歷史中找尋痕跡。不過台北的青山依舊在，候鳥仍年年飛來，追隨城市潮流之際也別忘回歸自然，秋高氣爽，不妨跟著《台北畫刊》走出戶外賞鳥、走進山林，或許就在繁忙的都市生活節奏中，找到讓心靈放鬆安靜的角落。

▲秋高氣爽，不妨跟著《台北畫刊》走出戶外賞鳥、走進山林。



(推薦本期畫刊–【愜意台北】- 「尋找台北披羽嬌客」&【共好台北】- 「擁抱山林之前 為出發做準備」兩篇章)

尋找台北披羽嬌客 https://www.travel.taipei/zh-tw/pictorial/article/28282

擁抱山林之前 為出發做準備 https://www.travel.taipei/zh-tw/pictorial/article/28298

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