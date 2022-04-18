在「停等區」險遭擊落！騎士上前理論...火爆貨車司機下車猛揮拳

記者黃宥寧／台北報導

台北市大同區發生一起行車糾紛，林姓騎士行駛在重慶北路1段與市民大道路等候紅燈，豈料吳姓貨車司機違規變換車道欲左轉時，疑沒看見騎士仍持續往前，導致林姓騎士及後座女生嚇到，林氣憤追上前理論，吳男竟下車對林男揮拳，直接在路中央上演全武行，引人側目，挨揍的林男也對吳男提出傷害告訴。

▲大同區重慶北路1段與市民大道路口，林姓騎士遭吳姓貨車司機變換車道嚇到，追上前理論反遭毆打。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據悉，32歲吳姓貨車司機行車變換車道時，差點擦到機車停等區的29歲林姓騎士，導致騎士與後座女乘客嚇壞，女乘客火速跳下車，騎士不滿貨車駕駛未注意車前狀況，騎上前理論，雙方爆發口角。

▼吳姓貨車駕駛未注意林姓騎士差點撞上去 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

吳男下車後直接揮拳毆打林男，導致林臉部、腹部受傷，林男向警方表示要對吳男提出傷害告訴。吳男被帶回建成派出所製作筆錄，表示「是一時氣憤」才出手毆打林男，但事後相當後悔，全案經警方製作雙方筆錄後移請偵查隊偵辦。

對此，大同分局呼籲民眾遇有行車糾紛或車禍時，迅速通知警方到場協助釐清，切勿與對方口角爭執，待警方到場依規定為雙方製作車禍筆錄，判定肇責，避免類似案件一再發生。