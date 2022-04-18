南韓「解封第一天」烤肉店狂接10人↑訂位電話　大學生嗨爆了

記者張寧倢／編譯

南韓18日全面解除社交距離、公共場所營業限制、私人聚會與大型活動人數等防疫規定。首爾烤肉店業者受訪表示，解封首日就湧入許多10人、20人以上的團體訂位，似乎是公司正在恢復聚餐活動。許多餐飲業老闆盼望能快速回到座位爆滿的盛況。另外，大學生也表示對解封充滿期待，預計校園附近酒吧將湧現人潮。

▲南韓決定與疫情共存，於18日起全面解封，有受訪店家表示，已經陸續接到團體訂位。（圖／路透）

根據韓聯社報導，首爾鍾路一家烤肉店業者表示，解封首日就持續接到10人、20人以上團體客人的預約電話，似乎是企業正在恢復同事間的聚餐活動。江南驛三洞一家咖啡廳58歲老闆高先生接受採訪，也正忙著將果汁用的香蕉切好備料。

▲南韓首爾蠶室棒球場4月2日舉行棒球聯賽開幕戰，是睽違近3年來首度全席開放入場並取消飲食限制，吸引上萬名球迷進場。（圖／路透）

相當樂見解封的高先生說，儘管是拖到現在才解封也感到非常慶幸，事實上，從上周開始就已經有越來越多民眾在晚上聚會，希望能快點見到店內29張桌子坐滿客的盛況，並盡快恢復營業額。刀削麵館的金老闆表示，如果生意不太好，幾乎馬上就會面臨倒閉，若生意重新好轉，才能再招募工讀生，「希望不要是今天說的，明天又立刻生變才好。」

資歷5年的27歲上班族李某表示，期待下班後可以和同事排解壓力，和朋友們分享這段時間的回憶，「比起只往返於公司和家中，現在心裡舒暢多了。」高麗大學23歲學生洪志煥表示，2019年後就沒有辦過校園大型活動，對於解封感到非常興奮，「能辦大學慶典雖然很開心，但光是可以恢復正常校園生活足以讓人感到悸動。」他說，今天開始附近酒吧將迎來滿滿人潮，據說社團也在規劃大型活動。

▲南韓棒球球迷進場前購買周邊商品。（圖／路透）

然而，部分南韓民眾並不完全樂觀，全州市一名38歲家長表示，小學6年級的兒子熱衷踢足球，「我擔心兒子會感染新冠，但只能用更加注意個人衛生防疫來克服了。」仁川市另一名育有8歲女兒的家長表示，如果是其他家人感染就算了，女兒和爺爺奶奶可能會很危險，令人擔憂。另一方面，南韓示威集會與遊行的限制也將取消，未來示威相關申請可能會暴增。

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