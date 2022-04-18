騎車沒開後燈還玩手機　高雄男遭攔查「護身符掉地上」身分露餡

▲岳姓男子騎機車外出，因玩手機加上後車燈未亮遭員警盤查，結果發現他竟是名竊盜通緝犯。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名岳姓男子（30歲）日前騎機車外出時，機車後車燈未亮加上違規使用手機，遭到巡邏的員警發現攔查，岳男受檢時，因神情緊張導致皮夾內的護身符及證件掉落一地，更讓員警感到不尋常，一查果然發現岳男是竊盜通緝犯，當場將他逮捕歸案。

苓雅分局成功路派出所員警16日晚上6時許，巡邏行經苓雅區三多四路與自強三路口時，見一名岳姓男子騎乘機車，因後車燈不亮及使用手機等交通違規，立刻上前攔檢盤查。但岳男受檢時卻因緊張心虛，從皮夾內掏出證件時，意外將攜帶多年的護身符及證件通通掉落地上，這舉動反倒讓警方驚覺可疑，經查證發現後發現，岳男是高雄地院所發布的竊盜通緝犯，當場將他逮捕送辦。

遭逮的岳男表示，他是因工作無法請假，所以無法如期前往開庭，而且有請家人打電話向法院請假，但院方認為未有正式暫緩出庭應訊的申請而不准假，所以才會遭法院發佈通緝。