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社會 社會焦點 保障人權

我還有摸牠咧！自強號上驚見90公分長蟒蛇　發現乘客超淡定

記者游芳男、林冠吟／宜蘭報導

台鐵由宜蘭到花蓮的自強號272次列車，被旅客通報通過瑞芳站在12車廂內車頂處發現一條蛇，台鐵獲報後在上午9點25分於宜蘭站請消防員將蛇抓進鐵籠。台鐵宜蘭運務段表示，經消防局確認該條蛇為長約90公分的無毒蟒蛇，目前尚無法確認是否為旅客所攜帶。而發現牠的乘客卻全程超淡定，「我還有摸他咧。」

▲▼自強號列車272次12車廂內有蛇。（圖／記者游芳男翻攝）

▲自強號列車272次12車廂內有蛇。（圖／記者游芳男翻攝）

台鐵宜蘭運務段長許民杰表示，上午8點19分獲報自強號272次列車的12車廂內有一條蛇，由於蛇類攀爬特性，最後確定是在12車廂內的行李架上發現，當下便立即通知宜蘭消防局派員協助，為考量旅客安全，第一時間也先把旅客疏散到其他車廂。

許民杰指出，由於當時已過尖峰時段，12車的位子滿座狀態下約可容納20人，但今天並沒有滿座情形。由於該條蛇相當乖巧，消防局初判可能應是「寵物蛇」，至於是不是旅客帶上來的，相關部分仍要再進一步釐清，但唯一可以確定的是，鐵路法中對攜帶動物的規定中明定「蛇類不可以上車」。

▲▼自強號列車272次12車廂內有蛇，發現乘客表示牠還有摸牠，不會怕。（圖／記者游芳男翻攝）

▲自強號列車272次12車廂內有蛇，發現乘客表示牠還有摸牠，不會怕。（圖／記者游芳男翻攝）

不過發現蟒蛇的民眾卻顯得淡定，他是因為要拿行李才發現該條蟒蛇，他表示，「一看就知道是錦蛇啦（據養蛇網友表示應為「紅尾蚺寵物蛇」），不會害怕，我還有摸牠咧。」

台鐵宜蘭運務段表示，經消防局確認該條蛇為長約90公分的無毒蟒蛇，目前尚無法確認是否為旅客所攜帶，但根據旅客運送契約表示，旅客攜帶動物進出站須符合依訂規範，而寵物類型中，不包括鳥類、蛇類猛獸及相關可能危害之生物，違者最高將可開罰7500元。

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