開打影片曝！男欲鑽轎底遭阻…囂張拿金爐砸鑾轎

記者白珈陽／台中報導

為期9天8夜的大甲媽繞境於17日晚間11時完滿結束，但在鑾轎即將抵達鎮瀾宮時，發生了一個小插曲。今年疫情直線升溫，廟方礙於防疫考量，全程禁止「鑽轎底」，昨晚鑾轎行經大甲市區的一家檳榔攤前，竟有一名高姓男子酒後要強行鑽轎底，未料遭轎班阻止後他叫來2名友人持金爐、塑膠椅欲砸鑾轎，周遭信眾看不下去，朝3人推擠追打，警方見狀當場制止並將其帶回，訊後將高男等3人依聚眾鬥毆等罪送辦。

▲欲鑽轎底遭阻，高姓男子等人竟拿起金爐要丟媽祖鑾轎。（圖／民眾提供）



據影片顯示，大甲媽鑾轎即將抵達鎮瀾宮，信眾放鞭炮熱情迎接，此時突有一名男子欲鑽鑾轎遭阻，接著另一名身穿白衣的男子掄起金爐就要往鑾轎砸，信眾、維安人員立即將男子推至一旁，在一陣砲聲中引發大混戰，接著現場員警馬上在信徒、鬧事者中間隔出一道人牆，避免更進一步的衝突。

▲▼高男等人在媽祖鑾轎前鬧事，與信眾引發大混戰。（圖／民眾提供）

警方調查，大甲媽祖17日回鑾，在晚間約10點40分時，鑾轎行經大甲區光明路「糧草局」檳榔攤時，該檳榔攤34歲的高姓負責人，酒後欲鑽轎底，但礙於防疫規定而被轎班人員當場制止。未料，高男不滿鑽不到轎底，竟叫來2名友人，怒持金爐和塑膠椅等物品朝鑾轎狂砸，當場被在一旁護轎的警方制止，並立即將3人全數帶回警局。

警方表示，後續調閱相關監視器，並完成高男等人的筆錄後，訊後將依聚眾鬥毆與妨害公務等罪，將高男等3人全數移送偵辦。大甲警分局也呼籲，遇有任何糾紛務必冷靜處理，切勿因一時衝動而誤觸法網；警察執法對暴力行為「零容忍」，絕對強力執法、勿枉勿縱。