BNT買輸郭董？藥師開酸：不會買，就應該交給有經驗的人買嘛

記者李佳蓉／綜合報導

中央流行疫情指揮中心17日宣布，6至11歲兒童可施打半劑莫德納，兩劑施打間隔28天，引發不少家長反彈狂問，「為何不是BNT？」衛福部長陳時中也坦言，雖然已將合約草本送出，但至今尚未接獲回覆。藥師林士峰看不下去，在臉書開酸，「如果不會買，就應該交給有經驗的人買嘛。」

▲台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會先前共捐贈1500萬劑輝瑞BNT。（圖／翻攝臉書／郭台銘）

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藥師林士峰今日在粉專貼出本刊報導《6至11歲打莫德納家長反彈！陳時中：兒童BNT合約草案送出尚無回應》，開嗆中央，「如果不會買，就應該交給有經驗的人買嘛。有做過生意的都嘛知道，當你價格不對、條件不對，一堆毛的客人，店家已讀不一定會回。」他狠嗆，國家傲慢在這裡顯露無遺，「反正國家提供你們莫德納了，也不是不能用，只是不是別人的首選而已，政策採自願性的，要用不用，你們家長自己斟酌。」

▲衛福部長陳時中證實，兒童BNT疫苗合約草本送出，還未接獲回覆。（圖／記者屠惠剛攝）



衛福部長陳時中今日在立院接受堵訪時表示，都是根據相關報告作出的決定，不適症狀從實驗計畫來看跟成人差不多。至於兒童BNT疫苗，雖然已將合約草本送出，但至今尚未接獲回覆。

被問及家長反彈莫德納疫苗議題時，陳時中回應，兒童打疫苗前會先提供家長同意書，家長拿到後若有疑慮，可以向相關單位諮詢。因為政策是採自願性的，政府有責任把利弊與家長說明清楚，由家長自行判斷。另外，他也提到，成人接種第四劑「量已經有了」，惟時序仍有待ACIP委員討論。