日女高中生賣「原味口罩」賺外快！還可客製化：口紅印深一點

▲有部分年輕日本女性會上網販售「原味口罩」賺取外快。（圖／免費圖庫Pakutaso）



記者王佩翊／編譯

新冠疫情爆發初期，日本曾經因為口罩數量不足而在網路上出現轉售風潮，然而如今口罩價格與數量都已穩定，在網路上卻還是會出現轉賣口罩的現象。原來這些並非單純的醫用口罩，而是年輕女性們的「原味口罩」，她們將已經使用過的口罩販賣給有特殊癖好的顧客，藉此賺取酬勞，甚至還可以根據客戶需求進行「客製化」。據稱平均1片可以賣到500日幣（約新台幣115元）。

根據postseven報導，一名就讀於東京某高中的二年級女學生透露，學校禁止學生外出打工，有一次零用錢不夠花的時候，偶然聽到同學邀約去賣口罩，才得知這個產業。只要在推特上po出當天戴過的口罩的照片，並且加上「#賣口罩」的hashtag，就能吸引到顧客。有時候顧客還會特別要求，「盡量多沾到一點化妝品」。而這名女高中生靠著賣口罩的手段，在父母不知情的情況下，一個月可以賺到1萬日幣（約新台幣2307元）。

▲▼實際在推特搜尋賣口罩，的確可以看到許多女性在徵求買家，甚至還提供客製化的加價服務，例如多加口水或是香水等。（圖／推特）



交易則基本上都是使用二手拍賣平台Mercari，女賣家會先透過推特等社交平台尋找買家，待募集到顧客並談妥細節後，透過私訊告知對方「要出貨了」，再將商品上架至拍賣網站。而在商品頁上也不會直接上傳口罩的照片，而是用手帕等其他物品的假照片掩飾，以免遭到檢舉。

此外，商品一律採用匿名寄送，基本上也不需要公開自己的長相，不過有時候按照客戶要求，會拍下用手拿著口罩的照片。

除了販售自己使用過的口罩外，還有家庭主婦會把就讀小學的女兒使用過的口罩拿到網路上販賣，並且在推文中加上「#JS」的hashtag，意旨小學女童，來吸引有戀童癖的買家上門。

一名30多歲的家庭主婦直言，自己的口罩都賣不太出去，但是女兒的反而銷路很好，雖然並未告知她本人，但是已經取得丈夫的同意。雖然販賣未成年穿過的內衣違反青少年育成條例，但是販賣口罩卻無法可管。

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