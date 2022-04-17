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南韓5月確診免隔離！需自付篩檢治療費　網哀號：鼓勵趕快染疫？

▲▼南韓將於18日全面解封，餐廳、酒吧等店家的最晚營業時間將不再受政府限制。圖為首爾弘大。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓將於18日全面解封，餐廳、酒吧等店家的最晚營業時間將不再受政府限制。圖為首爾弘大。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府日前宣佈，從18日起將全面解除社交距離措施，同時將新冠肺炎從1級傳染病調降為2級，5月下旬起新冠確診者不再實施隔離、居家治療，不過政府也將不再負擔患者的醫藥費、也不再補貼生活費，所有的篩檢費、醫藥費用在扣除健保後，患者須自行承擔給付。

對此，網路出現一片哀嚎聲，認為對於之後才（首次）確診新冠肺炎的人而言，無非是一大損失，「是叫我們這些2年多來還未染疫的人，趁解封前趕快確診嗎？」

根據韓媒《紐西斯通訊社》，在政府尚未解除新冠患者隔離制度前，若因確診被隔離，每人可獲得10萬韓元（約新台幣2377元）的生活支援費用、治療費與篩檢費用也由政府負擔，至於患者的工作地點若同意讓患者在隔離期間申請「有薪假」，則業者可獲政府補助13萬韓元（約新台幣3091元）。

而在篩檢費用上，過去若前往社區診所或地方醫院接受家用試劑快篩，國家負擔1萬7000韓元的篩檢費用、剩下的門診費用5000韓元則由受檢者自行負擔。

▲▼南韓預計5月下旬不再實施確診者隔離，因此政府不再全數負擔篩檢、醫療費用。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓預計5月下旬不再實施確診者隔離，因此政府不再全數負擔篩檢、醫療費用。（圖／達志影像／newscom）

不過自從Omicron病毒侵襲南韓、甚至經歷BA.2變種，導致南韓確診者大幅增加，這也使得南韓地方政府開始無法負荷確診或隔離者的生活補助、篩檢費用、有薪假業者費用補貼等，因此有薪假業者補貼從每人13萬韓元降至7萬3000韓元、再降至4萬5000韓元。

在醫院治療上，醫院看診掛號費由健保負擔70%、至於住院治療費健保則負擔80%，其餘由患者自行承擔，不過隨著之後新冠疫情「流感化」，政府將會持續與醫療界商討患者自行負擔的費用比率。另外，在高風險患者所服用的新冠口服藥物，政府考慮由國家全數自行吸收，不向患者收費。

對此，推特上的網友們怨聲載道，「這是叫我們這些直到現在都還未染疫的人，要碼就稱一輩子別染疫、要碼就趁5月以前趕快確診的意思嗎」、「不僅治療費要自行承擔，就連補助也都不給，太過份了吧」、「過去未曾染疫的人，到了解封、脫下口罩之後就可能會確診，然而造成這種情況的政府卻什麼都不做，對那些人來說太不公平。」

不過也有網友認為，即使疫情已邁向輕症化，但確診新冠肺炎後還是會留下許多後遺症，與其談論政府會不會補助醫療費用，還不如讓自己不要確診，恐怕才是上策。

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