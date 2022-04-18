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中嘉寬頻吉隆走進基隆校園　宣導媒體識讀分辨「假新聞」

▲中嘉寬頻吉隆走進基隆校園 宣導媒體識讀分辨「假新聞」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲中嘉寬頻吉隆走進基隆校園，宣導媒體識讀分辨「假新聞」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

數位媒體時代，每天接收到的訊息相當多，如何培養獨立思考的判斷能力來分辨真假相當重要，更是每個年齡層都需要具備的常識。中嘉寬頻吉隆特別與中山國小合作，講師與學生面對面進行教學，透過影片宣導有獎徵答互動，讓學子輕鬆了解，有圖不一定有真相，要有警覺性去辨別真假訊息，避免上當受騙或違反法規。

基隆市中山國小校長劉汶琪表示，媒體識讀的課程，其實對小朋友非常重要。因為現在小朋友幾乎人手一機，手機上有很多訊息，小朋友不知道要查證，所以在兒童時期就必須讓他們有媒體識讀的素養與觀念，讓孩子從小就知道對任何訊息都要去查證，這次很開心中嘉集團以生動活潑的教學與問答方式，讓小朋友能夠深入淺出逐步培養批判思考的媒體識讀能力。

▲中嘉寬頻吉隆走進基隆校園 宣導媒體識讀分辨「假新聞」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲講師黃日昇自製媒體識讀宣導短片並設計QA。

中嘉寬頻媒體識讀講師黃日昇透過中嘉自製的媒體識讀宣導短片並設計QA，讓學生看影片找答案進行有獎徵答，尤其是網路上的帥哥美女圖一定是真的嗎？學生回答相當熱烈，有同學說有些頭像可能是盜用圖片，也有同學說他看到這類的圖片會質疑，不會點進去看。

講師黃日昇也提醒小朋友，目前的科技與軟體都可以將圖片進行改造，因此絕對不能輕易相信，有圖不一定有真相，一定要抱持存疑態度，再進行查證，而手機上的好康免費訊息，通常都是假的居多。

中嘉寬頻吉隆總經理李宇屏表示，感謝中山國小能一起合作來進行媒體識讀的教學，因為進入數位社群媒體時代，每個人都是人手一機的數位公民，也是自媒體的一份子，期勉學子們透過有趣的影音教學之後，能多多思考查證，了解現行法規，傳遞正確訊息及正面能量，善盡現代數位公民的社會責任。

▲中嘉寬頻吉隆走進基隆校園 宣導媒體識讀分辨「假新聞」。（圖／記者郭世賢翻攝）

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