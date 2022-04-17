今飆1210例「2縣市」被狂點名！網見人口數傻了：怎麼炸成這樣

▲本土確診已連三天破千例。圖為台南，與本文無關。（資料照／記者林悅翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布本土新增1210例個案，分布於19縣市，其中又以新北市410例最多。不過，就有不少網友對於花蓮縣及基隆市的確診數感到訝異，「依人口比例來說，花蓮跟基隆算很嚴重吧」、「花蓮好可怕喔！人數這麼少，確診數多，而且擔心醫療崩潰呀」。

今天新增的1210例本土病例，分布於19縣市，依序為新北市410例、台北市201例、桃園市180例、花蓮縣119例、基隆市107例、宜蘭縣52例、高雄市35例、台中市22例、台東縣21例、屏東縣14例、台南市10例、新竹市9例、彰化縣8例、新竹縣7例、雲林縣6例、苗栗縣5例、南投縣2例、嘉義市及嘉義縣各1例。

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就有網友將確診分布資訊轉貼至PTT上，掀起熱烈討論。根據政府資料顯示，基隆市人口約為36萬人，而花蓮縣人口則為32萬人左右，正因人口數不算多，但確診數卻都破百，因此按照人口比例來看，就讓不少網友感到訝異。

▲先前連假有不少民眾出遊。圖為逢甲夜市，與本文無關。（資料照／記者李忠憲攝）

不少網友一見花蓮縣確診數再度破百且排名第四多，便紛紛表示，「花蓮醫療還行嗎」、「怎麼花蓮炸成這樣」、「花蓮爆炸就是清明觀光那時候啦，X的一堆人」、「花蓮這個案占人口比例高得有點誇張」、「花蓮真的扯」。

而這波疫情中，基隆市首次單日破百也引發討論，「基隆人口比例換算起來，沒人贏得了」、「我覺得基隆才是全台灣最嚴重的」、「基隆為什麼也炸了」、「基隆照比例算下來其實很高」、「基隆人口這比例根本第一名」、「基隆和花蓮照比例算下去根本超嚴重疫情」。